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▲宋慧喬戴的項鍊與3款戒指，總價高達5152萬韓幣。（圖／宋慧喬IG@kyo1122）

44歲韓國女星宋慧喬出演過多部影視劇，不變美貌讓她至今都是韓國一線演員之一。不料日前她曬出頂著一頭俏麗短髮戴著眼鏡的美照，竟被嘲諷像是老花眼鏡，還說她像老奶奶。而21日，她不甩酸民輿論，PO出頭戴平價棒球帽的美照，但仔細一看，她手上疊戴了3款戒指，加上同款鑽石項鍊，總價共高達5152萬韓幣（約台幣109萬元），讓眾人都超驚訝，貴氣珠寶配上她的美貌，也再度引發討論。宋慧喬日前分享一組穿著白色長版上衣、搭配牛仔褲，外搭一件紅色針織衫的日常照，只見她頂著一頭俏麗短髮，戴著透明框的眼鏡，微笑看向鏡頭。不料這竟被部分酸民嘲諷像是在戴老花眼鏡，「跟我奶奶好像」、「這怎麼看起來像老花眼鏡。」而身為法國珠寶品牌Chaumet品牌大使的宋慧喬，近日受邀前往巴黎參加活動，並於21日再度分享日常美照。只見她頭戴要價僅3.5萬元韓幣（約台幣745元）的平價棒球帽，穿著軍裝風外套，並秀出手中的戒指。有眼尖網友發現，宋慧喬手上竟疊戴了Chaumet「約瑟芬系列」的3款戒指，共要價3353萬元韓幣。據悉，最上面的珠寶款式要價約1010萬元韓幣（約台幣21萬元）、較簡約的要價662萬元（約台幣14萬元）、最下面有大顆鑽石的則要價1680萬元（約新台幣36萬元）。除此之外，宋慧喬也搭配1800萬韓幣（約台幣38萬元）的同款項鍊，戒指與項鍊加起來共高達5152萬韓幣。宋慧喬的超狂行頭，也讓許多網友驚呼連平價帽子都看起來變高級。而宋慧喬也在今（23）日曬出參加品牌活動的美照，穿著粉色系禮服、頭髮也變成微卷長髮，大展女神氣質，讓粉絲全被美翻直呼：「真的是女神降臨」、「宋慧喬不愧是傳奇美貌。」