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點點心Signature：不只豬仔流沙包！粵式熱炒開吃

▲劉峻緯（阿緯）親自坐鎮「點點心Signature」升級版，微風廣場開幕。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「避風塘蒜香大蝦」378元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：「貴妃糖醋咕咾肉」358元、「蠔皇芥藍炒牛肉」358元。（圖／記者蕭涵云攝）

開箱避風塘蒜香大蝦、乾炒牛河！點點心Signature開幕優惠

▲「御膳水煮蝴蝶魚」628元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：「香煎蘿蔔糕」138元、「橙香蜜汁排骨」 358元、「美白菇炒水蓮」268元。（圖／記者蕭涵云攝）

點點心Signature微風復興店 資訊

▲點點心Signature升級版推出14道粵式熱炒新菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲點點心Signature升級版進駐微風廣場。（圖／記者蕭涵云攝）

「倉廩」精緻小吃店東區開幕！獨創慢烤牛小排倉餅必吃

▲左起：「慢烤牛小排倉餅」820元、「炸米糕冰棍」120元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲倉廩「乾麵類+130元」升級套餐，附湯、小菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「燒椒皮蛋麵」140。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：「帶骨豬腱子肉」240元、「蝦捲乾拌麵」160元。（圖／記者蕭涵云攝）

倉廩CANG LIN 資訊

▲倉廩精緻小吃以餐酒館氛圍，提供美味無負擔的料理。（圖／記者蕭涵云攝）

▲倉廩精緻小吃東區開幕。（圖／記者蕭涵云攝）

美食饕客注意！台北東區兩家新店開幕，緯豆集團旗下「點點心Signature」升級版，在招牌豬仔流沙包等港式點心外，首度納入避風塘蒜香大蝦、乾炒牛河等現點現炒的粵式熱炒，棒棒堂阿緯表示，全台首店插旗微風廣場，今（24）日開幕優惠一覽。而頂好商圈則有「倉廩」精緻小吃店，獨創慢烤牛小排倉餅、蝦捲乾拌麵、炸米糕冰棍等台味創新菜，免訂位、免低消、不收服務費輕鬆開吃。前棒棒堂男孩、現任創辦人暨董事總經理劉峻緯（阿緯）表示，緯豆集團為旗下港式點心專門店打造升級版，「點點心Signature」除了保有招牌人氣港點豬仔流沙包、晶瑩鮮蝦餃、金絲龍鬚蝦、香煎蘿蔔糕、港味豬豬煲等，首度納入現點現炒的粵式熱炒。新增的粵式熱炒菜色上，強調高溫快炒的精湛鑊氣，像是「貴妃糖醋咕咾肉」、「金絲龍鬚蝦」、「清炒嫩筍松阪豬」、「蠔皇芥藍炒牛肉」、「港式臘味炒飯」等現點現炒的菜色14款。阿緯向《NOWNEWS今日新聞》記者表示，一直都有收到客人對於空間、菜色及服務升級的願望，加上點點心創立10年，為強化聚餐需求，提供更多有消費力的親子客群選擇，在定位上強化升級。而店內裝潢告別以往年輕活潑的亮色系，Signature店型轉向沉穩奢華質感，選用深色木紋與金屬線條，搭配厚實座椅，另有專為家庭或公司聚會設計的10人獨立包廂與圓形沙發卡座，營造溫潤優雅的社交氛圍。「點點心Signature」微風廣場店裝潢轉向沉穩奢華質感，選用深色木紋與金屬線條搭配厚實座椅；並以橙橘色圓形沙發卡座、獨立包廂，營造聚餐氛圍。4月24日正式開幕優惠：◾️即日起，新客凡加入會員，即贈品牌招牌餐點「豬仔流沙包」乙份。◾️4月24日至4月26日，消費滿1000元即贈「100元現金抵用券」、滿1200元免費招待「手沖木桶豆花」乙份，優惠可疊加兌領（每日數量有限，送完為止）。地址：台北市松山區復興南路一段39號GF樓（微風復興本館）時間：週日至週三11:00-21:30（最後點餐21:00）、週四至週六11:00-22:00（最後點餐21:30）電話：02-8772-3153而台北東區在頂好商圈巷弄開幕「倉廩CANG LIN」精緻小吃店，獨創慢烤牛小排倉餅、燒椒皮蛋拌麵，近期推出11道新菜，由研發主廚陳秋強John以走逛濱江市場為靈感，延伸紅蟳米糕的「炸米糕冰棍」、「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯」、「酥炸牛筋」、「肉醬蛋薯條」、「蝦湯海鮮麵」等美味。John將味噌加入牛肉醬汁，經長時間燉煮出鹹香，帶骨上桌視覺效果十足，但幫大家切好適口大小，推薦抹點頂層的香料奶油，柔滑升級。值得一提的是，倉廩自下午三點半開始營業，破除中午、晚間的餐期限制，提供全天候的餐點服務，而且免訂位、免低消、不收服務費，可以輕鬆開吃。「倉廩」點乾麵類加價130元就能升級套餐，附有「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯」和「上湯娃娃菜」小菜、「鰹魚海菜湯」；並提供「帶骨豬腱子肉」冷凍伴手禮盒退冰微波3分鐘，另有醉雞腿、火腿慕斯、燒椒醬等菜色與食用醬料可選。地址：台北市大安區大安路一段51巷17號時間：週一至四15:30-23:00（最後點餐22:00）、週五六15:30-24:00（最後點餐23:00）