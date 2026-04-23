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▲馬筱梅（如圖）不願談論大S兒女，要粉絲去問汪小菲或張蘭。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

大陸富商汪小菲2024年5月和台灣醫美顧問馬筱梅（Mandy）再婚，馬筱梅2月在台灣順利產下兒子「小馬寶」，近日她在直播中臉色一沉鄭重宣布，未來不會回答關於大S女兒「小玥兒」和兒子「小箖箖」的任何問題，「因為我會被罵，不要在我這裡問了！」馬筱梅今（23）日開直播和粉絲互動兼帶貨，突然有網友提到大S的小孩，她臉色立刻變得嚴肅，接著向大家喊話：「以後大寶、二寶的這個問題呢，去問爸爸（汪小菲）跟奶奶（張蘭），不要在我這裡問，因為我會被罵，不要在我這裡問了！」此外，馬筱梅也說，她沒有什麼人設可言，「我老實說，不要說什麼人設怎麼樣，我怎麼樣就是怎麼樣，從我認識、交往我老公那一刻起，我到現在我始終如一」，強調自己沒有一件事是對不起自己、家人身邊所有人，「很多事情我不能攤在明面上講，我不可能的，因為可能會傷害到更多別的人！」事實上，馬筱梅已經不是第一次拒絕談論大S的兒女，或是讓自己的繼子女拋投露臉，不過對親生兒子「汪寶」則相對大方，甚至直言「（大家）想拍就拍，沒事！」針對此事，她曾經說明原因，強調這是她和老公汪小菲、婆婆張蘭達成的家庭共識。馬筱梅認為，小玥兒和小箖箖的生母是大S，她沒有權力代表他們決定是否曝光，更不希望利用孩子來博取直播流量或關注，且之前只是孩子的背影照流出就引發風波，甚至讓汪小菲捲入官司，因此身為繼母的她更必須格外避嫌，主要基於保護孩子隱私與避免法律及道德爭議的考量。