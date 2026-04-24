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外用刷洗液非人用處方藥 防檢署：用於獸醫消毒可一般通路購買

寵物用藥新制引發各界議論。農業部防檢署日前在立法院證實，相關修正草案註銷，同時將會有新的管理辦法。不過，近日社群平台上有獸醫師反映動物醫院所需點滴及手術用刷洗液開始缺貨，但經查並未有短缺，相關藥品供應穩定。防檢署23日說明，針對近日社群媒體有獸醫師反映動物醫院所需點滴跟手術用的刷洗液又要開始缺了，經查目前相關藥品供應穩定，未有短缺情形。防檢署表示，為確保寵物醫療用藥安全與穩定供應，現行制度以「動物用藥優先、人用藥補充」為原則。換言之，已有相同成分及劑型之動物專用藥品，且供應穩定情形下，優先使用經完整檢驗及安全性試驗的動物用藥，同時也鼓勵業者持續投入動物用藥開發與供應。防檢署說明，外界所關心寵物醫療用點滴供應的部分，目前臨床治療常用「林格爾氏液」及其他多數點滴產品，均有動物用藥產品可供使用，整體供應情形穩定，並無缺貨狀況。至於外界提及相關品項是今年4月17日公告修正「供獸醫師（佐）治療犬貓及非經濟動物之人用藥物類別品項」中遭刪除，「應屬誤解」。防檢署指出，該類藥品由動物用藥供應，原本就不需納入前開品項，並非本次公告調整所致。防檢署說明，外用刷洗液非屬人用藥品的處方藥，獸醫師如用於手部消毒，屬醫療人員操作需求，可循依一般通路購得。針對增加手術用的刷洗液為人用藥物類別品項部分，將納入下次專案評估小組會議，預定5月召開，由獸醫師公會收集轄區獸醫師使用需求，送防檢署申請納入用藥物類別品項，並將資料送專案評估小組審查，經會議審查同意後即可納入。防檢署強調，動物用藥品專為動物設計，經相關檢驗與安全性試驗後核准上市；人用藥品則是在動物用藥不足時，由獸醫師依專業判斷補充使用。制度設計是在確保動物醫療不中斷前提下，逐步建立穩定且安全用藥體系。防檢署表示，未來將持續蒐集臨床端意見，透過專家審查機制滾動檢討動物得使用人用藥品品項，並研議放寬使用彈性；同時彙整相關藥品取得資訊，提供獸醫師公會協助轉知會員，以利臨床端掌握用藥來源。