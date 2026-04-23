鋒面雨最強時刻來了！根據中央氣象署最新降雨預測，這波鋒面降雨高峰將落在今（23）日深夜到明（24）日清晨，尤其以台中、彰化沿海要慎防瞬間大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布「降雨時程」最新預測圖，台灣明天天氣型態受到大氣不穩定影響，依舊會有陣雨發生。
鋒面已經影響台灣！全台降雨時程出爐
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（23）日晚間表示：「這波鋒面的主要降雨高峰，落在今晚深夜到明（24）日清晨，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣」。隨後公布了逐12小時定量降水預測圖，從今（23）日夜間20時到明（24）日早08時，台灣中部沿海地區的預測雨量最多，尤其彰化、台中沿海地區的預測雨量將來到70毫米以上。
不過，到了明（24）日白天，受到鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地雨勢開始趨緩，「但大氣仍不穩定，三不五時還是會來一陣雨。」
明天的天氣
中央氣象署也表示，明（24）日隨鋒面逐漸往南移動，東北季風增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。
氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫均比今天下降一些，預測北部、東北部及東部高溫下降幅度較大，約為22至24度，其他地區高溫在27至31度；低溫方面，各地低溫約為20至24度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（23）日晚間表示：「這波鋒面的主要降雨高峰，落在今晚深夜到明（24）日清晨，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣」。隨後公布了逐12小時定量降水預測圖，從今（23）日夜間20時到明（24）日早08時，台灣中部沿海地區的預測雨量最多，尤其彰化、台中沿海地區的預測雨量將來到70毫米以上。
中央氣象署也表示，明（24）日隨鋒面逐漸往南移動，東北季風增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。
氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫均比今天下降一些，預測北部、東北部及東部高溫下降幅度較大，約為22至24度，其他地區高溫在27至31度；低溫方面，各地低溫約為20至24度。