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▲陳詩媛曬出與王齊麟合照，以及他照顧兒子的照片。（圖／陳詩媛IG@10yuan.0424）

台灣羽球奧運金牌國手王齊麟，與老婆陳詩媛（十元）上個月誕下兒子「Rally」後，升格為新手爸媽。而時常會在社群分享日常的陳詩媛，也在昨（22）日發文甜曬王齊麟照顧兒子的溫馨父子照，並透露了產後1個月在月子中心的生活，認了剛生完時有種不真實感。陳詩媛在昨日發文分享產後1個月的生活，「剛生完寶寶的日子，總有一種不真實感。」透露一邊要適應當媽的新身分、又要練習照顧寶寶，「一邊也要好好照顧自己。」她表示產後1個月在月子中心，每天就是吃飯、睡覺、擠奶、看寶寶，偶爾加上洗頭和Spa，「看似重複的日常，但因為有人幫妳撐著，變得充實又療癒，讓緊繃的心情慢慢鬆開。」陳詩媛表示這段時間不僅是讓產後媽媽們恢復身體，「更像是一個慢慢練習成為媽媽的過程。」她認為月子中心對自己而言，像是一個溫柔的緩衝區，「讓我在成為媽媽的路上，能先好好地找回自己。」陳詩媛也曬出多個坐月子時的照片，還大方分享老公王齊麟練習照顧兒子的溫馨模樣，直接把大家甜翻。粉絲們都紛紛大讚：「十元很漂亮，祝你們幸福美滿」、「祝福齊麟跟詩媛和寶寶，一家三口要永遠的繼續幸福下去。」王齊麟與陳詩媛於2024年4月底正式對外認愛，王齊麟身為奧運金牌選手，戀情因此被外界放大檢視，但兩人不懼輿論，一起走過風雨，並在去年6月登記結婚，正式步入人生的下一階段，今年誕下兒子後，正式升級為甜蜜的一家三口。