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新北市長藍白民調即將展開，民眾黨主席黃國昌展開單車掃街行動，今（23）日從汐止出發，一路行經金山、三芝、淡水，預計明日轉往林口、土城等地，最終抵達新北市政府。但這行程卻被議員卓冠廷狠狠吐槽，黃國昌的路線規劃根本是「哪裡沒人往哪裡走，就不會有人嗆他，不被發現，黃國昌的人氣就不會掉。」卓冠廷在政論節目《新台派上線》中指出，一般選舉掃街都是往人多處走，黃國昌卻選在平日早上九點去金山老街，「誰掃街會掃金山老街？平日也沒有人好不好！」他進一步列出行程，發現黃國昌接著去石門洞、三芝區公所，並狂酸黃國昌：「蘇貞昌、林佳龍選新北市長，誰起手式去三芝？沒有人嘛！」卓冠廷認為，黃國昌選在這些冷門地點，只是為了營造有在努力的假象，實際上是怕被民眾嗆聲。此外，他點出黃國昌行程中，每到一處必找星巴克，去鶯歌星巴克，卻不去走路只要五秒路程的鶯歌老街，在土城不去指標性的五穀先帝廟，反而去土城區公所。卓冠廷批評，根本不是在深入基層。