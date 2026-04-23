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▲Tommy高原反應嚴重到需要吸氧。（圖／丟丟妹FB）

「直播天后」丟丟妹（李明珊）2023年3月離婚前夫王心正後，2024年認愛大6歲髮型師男友Tommy。而近日兩人與團隊一起到西藏，竟意外傳出分手消息。對此丟丟妹經紀人也回應《NOWNEWS今日新聞》，表示不知何來分手傳言，透露Tommy因高原反應身體不適，並宣布丟丟妹會在明（24）日晚間於西藏直播一次說清楚。丟丟妹近日傳出已分手男友Tommy，據《ETToday》報導，傳聞來源是因丟丟妹之前常PO出與男友合照，但最近已經一段時間沒有PO，且被發現直播前的髮型師也不再是Tommy。而突然的分手傳聞，《NOWNEWS今日新聞》也詢問丟丟妹，經紀人回應：「目前兩人都在西藏，男友高原反應病懨懨中，不知何來分手傳言？丟妹明晚會在西藏直播說一次清楚講明白。」事實上，丟丟妹在今日就於社群PO出一段在西藏的影片，影片中是面色蒼白的Tommy，丟丟妹坐在他旁邊，看起來非常緊張。她也於文中寫下：「來到西藏的第一晚就發生緊急狀況，偷米（Tommy）虛累累把丟妹嚇壞了。」並透露Tommy因高原反應嚴重缺氧，血氧濃度僅79（高原地區血氧正常範圍是85～94），一旁的人都非常擔心他的狀況，趕緊讓Tommy躺在床上吸氧。據悉Tommy在出發時就感到不適，還嚴重到上吐下瀉。雖然根據最新影片中，Tommy狀況已有好轉，但嘴唇依然發紫。丟丟妹本名李明珊，是台灣知名的網路直播拍賣主，以叫賣海鮮、肉品及生活用品聞名，直播風格熱鬧且具備綜藝感，常邀請藝人客串，將拍賣轉化為娛樂節目，曾創下單日千萬、月營收達2億元台幣的驚人紀錄，被譽為「直播天后」。私生活方面，丟丟妹出生於彰化水產批發家庭，創業前曾擔任安親班老師，2016年在父親鼓勵下開始直播賣貨。而2019年，丟丟妹奉子成婚，不料於2022年底就爆出婚變，她也親自透露兩人常常為生活瑣事跟小孩教育吵架，並於2023年3月正式離婚。如今離婚後，丟丟妹也再次找到幸福，與Tommy穩定交往，一起經營直播事業。