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▲范世錡明明有演《許我耀眼》，但他的名字卻沒出現在宣傳文案上。（圖／翻攝自許我耀眼微博）

▲范世錡工作室曬出無犯罪紀錄證明。（圖／翻攝自范世錡微博）

▲于朦朧墜樓案疑點重重，陰謀論觀點者認為他是遭虐殺致死的。（圖／翻攝自于朦朧工作室微博）

中國男星于朦朧於2025年9月墜樓身亡，事件至今已屆7個月，雖然官方認定為意外，但網路陰謀論仍持續發酵，同公司藝人范世錡更被指控涉案。受此負面輿論影響，范世錡遭新劇《月鱗綺紀》宣傳名單除名，演藝事業重挫。對此，范世錡工作室昨（23）日強硬反擊，主動公開官方核發的《無犯罪記錄證明》，強調自己沒有任何違法犯罪記錄，是清白的，並將對造謠者告到底。自于朦朧離世後，網路上流傳多段疑似現場音檔，其中一句「剖他」被部分網民指稱經聲紋比對後與范世錡高度吻合；此外，更有網友截圖指控范世錡曾發文自認兇手隨即秒刪。儘管相關指控均未獲官方證實，但范世錡的形象已大受打擊。近期，他參演的電視劇《月鱗綺紀》開播，宣傳文案中卻將他的名字移除，雖然預告片仍有范世錡的身影，但官方態度明顯冷處理。同樣的情況也發生在去年開播的電視劇《許我耀眼》上，播出期間宣傳幾乎不提范世錡的名字，業界的切割行為讓范世錡似乎終於忍無可忍。范世錡工作室昨日透過微博發布聲明，貼出由公安局開立的《無犯罪記錄證明》。文件顯示，范世錡從出生至今均「未發現有犯罪記錄」。工作室嚴正澄清：「工作室進一步表示，已委託律師事務所對特定長期發布不實言論的網友展開法律訴訟，目前法院已裁定平台揭露相關人士的實名身分，後續將要求公開道歉並賠償損失。事實上，于朦朧墜樓案因疑點重重，至今仍有許多粉絲要求重啟調查。范世錡此次雖然公開法律文件自清，但部分網友仍持保留態度，認為《無犯罪紀錄證明》僅能證明未被定罪，未必能完全釐清當下的不在場證明。范世錡工作室則強調，未來無意繼續佔用公共資源，但他們仍持續進行網路監測與蒐證，「對於所有侵權行為絕不姑息」，並表示范世錡將重新專注於演藝工作，希望能以作品回饋社會。