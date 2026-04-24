美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包含金融項目、軍事建設及相關機構，美國國家安全和邊境保護，當中也包含向美國的重要夥伴的援助，其中針對台灣部分，法案文本提到將提供5億美元的資金援助。
根據美國眾議院院撥款委員會22日公布法案的內容，國家安全、國務院及相關計畫小組審議法案，以8票對5票通過，後續將送交委員會審議。
法案文本提到關於台灣的部分，美國國務院安全援助計畫為96.4億美元，「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing Program）金額為67.5億美元，其中提到台灣的部分，應提供不少於5億美元（約新台幣157.8億元）用於對台援助。
內容還提到，本法所提供之任何資金，不得用於製作、取得或展示任何不正確描繪臺灣之領土以及臺灣當局所管理之島嶼或群島之社會與經濟制度之地圖。
法案內容還包括在「國家安全投資計畫」（National Security Investment Programs）項目下所撥付的資金中，應供不少於400萬美元於「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下使用。這項計畫由美國在台協會（AIT）負責管理並執行。
美國在台協會的預算也公布在內，為執行《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）（第96–8號公法）所需之必要費用，金額為35,964,000美元，其中5,395,000美元應可使用至2028年9月30日止。
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法案文本提到關於台灣的部分，美國國務院安全援助計畫為96.4億美元，「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing Program）金額為67.5億美元，其中提到台灣的部分，應提供不少於5億美元（約新台幣157.8億元）用於對台援助。
內容還提到，本法所提供之任何資金，不得用於製作、取得或展示任何不正確描繪臺灣之領土以及臺灣當局所管理之島嶼或群島之社會與經濟制度之地圖。
法案內容還包括在「國家安全投資計畫」（National Security Investment Programs）項目下所撥付的資金中，應供不少於400萬美元於「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下使用。這項計畫由美國在台協會（AIT）負責管理並執行。
美國在台協會的預算也公布在內，為執行《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）（第96–8號公法）所需之必要費用，金額為35,964,000美元，其中5,395,000美元應可使用至2028年9月30日止。