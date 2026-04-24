台灣氣候潮濕多雨，不論是梅雨季、颱風天或是突如其來的午後雷陣雨，鞋子濕透後的悶熱與異味，一直是不少人的噩夢。許多民眾鞋子一濕就想拿吹風機狂吹，但專業戶外品牌 The North Face 與家事達人同聲警告：「別再用吹風機長時間直吹！」 這樣做不僅容易導致鞋材受損變形，若少了一個「關鍵動作」，鞋子更會保證發臭。
🟡 快乾前的致命傷：少了「去污」保證臭
家事達人提醒，鞋子濕掉後絕不能直接進入烘乾程序，關鍵在於「泥沙是發臭的元兇」。雨水夾帶的泥汙與細菌若在濕潤狀態下直接受熱，異味會被「鎖」進纖維中，就算乾了也會散發難聞氣味。
正確的前置作業：
🟡 The North Face 也認證！7 招快速弄乾、除臭術
針對濕鞋救急，The North Face 與專家共同整理出 7 個安全且長效的快乾方案，保護愛鞋不受損：
🟡 麗台生醫警示：濕鞋不處理，小心「香港腳」纏身
鞋子濕掉不只是感官不適，更直接影響足部健康。麗台生醫提醒，長期穿著悶熱濕鞋會使腳部處於細菌培養皿中，極易引發香港腳（足癬）、灰指甲及黴菌感染。當腳汗與雨水混合無法蒸發，產生的細菌不僅會導致嚴重腳臭，還可能因摩擦產生水泡導致發炎。若鞋子已濕透，務必盡快更換乾爽襪子並保持腳部乾燥。
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家事達人提醒，鞋子濕掉後絕不能直接進入烘乾程序，關鍵在於「泥沙是發臭的元兇」。雨水夾帶的泥汙與細菌若在濕潤狀態下直接受熱，異味會被「鎖」進纖維中，就算乾了也會散發難聞氣味。
正確的前置作業：
- 微濕抹布清潔： 先用微濕抹布重點擦拭最易沾泥的「鞋頭」。
- 擰乾濕紙巾： 若手邊無抹布，可將濕紙巾水分擰乾後擦拭。確保表面清潔，後續的除臭與快乾才有實質效果。
針對濕鞋救急，The North Face 與專家共同整理出 7 個安全且長效的快乾方案，保護愛鞋不受損：
- 環境通風晾乾： 放置於陰涼通風處，避免陽光直射。嚴禁吹風機近距離直吹，防止機能材質脆化。
- 報紙塞滿吸水點： 在鞋內塞入報紙或吸水紙，紙張濕了立即更換。淺色鞋款建議改用「廚房紙巾」以防油墨轉印。
- 支撐填充防變形： 晾乾時應使用鞋架或填充物撐起鞋型，防止因泡水後乾燥導致縮水走鐘。
- 善用烘鞋機： 選擇市售可塞入鞋內的輕巧型烘鞋機，除濕之餘通常兼具除菌功效。
- 乾燥除臭小物： 隔夜放置咖啡渣、木炭、竹炭包或食品乾燥劑，能大幅吸收泡水後的悶臭感。
- 預防重於治療： The North Face 建議，出門前噴上「長效防水噴霧」建立防護層；雨天應優先挑選抓地力強的橡膠鞋底。
- 加裝防水鞋套： 機車通勤族建議常備防水鞋套，從源頭徹底阻絕雨水浸濕。
鞋子濕掉不只是感官不適，更直接影響足部健康。麗台生醫提醒，長期穿著悶熱濕鞋會使腳部處於細菌培養皿中，極易引發香港腳（足癬）、灰指甲及黴菌感染。當腳汗與雨水混合無法蒸發，產生的細菌不僅會導致嚴重腳臭，還可能因摩擦產生水泡導致發炎。若鞋子已濕透，務必盡快更換乾爽襪子並保持腳部乾燥。