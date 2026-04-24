一年一度的綜合所得稅申報季節又來了！今年的申報期間為5月1日至6月1日截止，申報戶數預估約有700萬戶。而今年綜所稅申報一共有6大新制也即將上路，包括基本生活費調升、網紅也要繳稅等。《NOWNEWS》本文特別整理6大新制重點一次看以及何時能開始查詢114年報稅所得資訊，讓要報稅的民眾一文看懂。
綜所稅申報5月1日開跑！六大新制重點一覽：237萬人受惠
財政部日前舉辦2025年度綜合所得稅結算申報記者會，今年申報期間為5月1日至6月1日為止，民眾可於4月28日早上8時開始查詢相關資訊，今年申報戶數大約有700萬戶，也有新增6大新制，預計會有247萬戶受惠，減稅利益合計約有139億元。以下是114年綜合所得稅申報新制六大重點：
一、每人基本生活費從21萬元調高到21萬3000元，比113年增加3千元。
二、調高長期照顧特別扣除額並擴大適用範圍，從2025年1月1日起，長期照顧特別扣除額每人每年扣除額提高至18萬元，較前一年增加6萬元，並維持排富規定。另外，勞動部雖放寬年齡滿80歲以上長者可依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但若要列報長期照顧特別扣除額「仍應符合身心失能資格」，今年預計會有35萬戶受益，減稅利益約10億元。
三、個人在網路上發表創作、分享資訊，從社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，例如廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，若不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍，所得類別為執行業務所得，業別為表演人。
四、個人至衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案之特約人工生殖機構進行療程，雖該機構不屬於公立醫院、全民健保特約醫療院、所，且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，只要該療程費用經政府核准補助，則該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。
五、綜合所得稅申報系統線上版今年起提供無障礙操作模式，以利視障朋友透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。
六、今年起四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單。
綜所稅申報何時可以查詢？日期、查詢碼取得方式速懂
財政部提醒，114年度個人綜合所得稅結算申報所得及扣除額資料，將於4月28日上午8時起開放查詢，財政部同步整理「查詢碼」4種取得方式，協助納稅人提前完成準備、順利報稅。以下是四種查詢碼取得的方式：
（一）線上查詢：使用「行動電話認證」、「已註冊健保卡」、「自然人憑證」或「電子憑證」至財政部電子申報繳稅服務網線上取得。
（二）超商列印：帶著「自然人憑證」到超商多媒體資訊機（KIOSK）列印取得，記得今年健保卡已經不能在四大超商認證囉！
（三）稅局辦理：帶著身分證到就近任一國稅局臨櫃申請；如委託他人代辦，請攜帶雙方身分證+印章+委託書。
（四）稅額試算：如有收到「稅額試算通知書」，首頁上方直接印有查詢碼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部日前舉辦2025年度綜合所得稅結算申報記者會，今年申報期間為5月1日至6月1日為止，民眾可於4月28日早上8時開始查詢相關資訊，今年申報戶數大約有700萬戶，也有新增6大新制，預計會有247萬戶受惠，減稅利益合計約有139億元。以下是114年綜合所得稅申報新制六大重點：
一、每人基本生活費從21萬元調高到21萬3000元，比113年增加3千元。
二、調高長期照顧特別扣除額並擴大適用範圍，從2025年1月1日起，長期照顧特別扣除額每人每年扣除額提高至18萬元，較前一年增加6萬元，並維持排富規定。另外，勞動部雖放寬年齡滿80歲以上長者可依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但若要列報長期照顧特別扣除額「仍應符合身心失能資格」，今年預計會有35萬戶受益，減稅利益約10億元。
三、個人在網路上發表創作、分享資訊，從社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，例如廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，若不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍，所得類別為執行業務所得，業別為表演人。
五、綜合所得稅申報系統線上版今年起提供無障礙操作模式，以利視障朋友透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。
六、今年起四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單。
財政部提醒，114年度個人綜合所得稅結算申報所得及扣除額資料，將於4月28日上午8時起開放查詢，財政部同步整理「查詢碼」4種取得方式，協助納稅人提前完成準備、順利報稅。以下是四種查詢碼取得的方式：
（一）線上查詢：使用「行動電話認證」、「已註冊健保卡」、「自然人憑證」或「電子憑證」至財政部電子申報繳稅服務網線上取得。
（二）超商列印：帶著「自然人憑證」到超商多媒體資訊機（KIOSK）列印取得，記得今年健保卡已經不能在四大超商認證囉！
（三）稅局辦理：帶著身分證到就近任一國稅局臨櫃申請；如委託他人代辦，請攜帶雙方身分證+印章+委託書。
（四）稅額試算：如有收到「稅額試算通知書」，首頁上方直接印有查詢碼。