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綜所稅申報5月1日開跑！六大新制重點一覽：237萬人受惠

今年申報期間為5月1日至6月1日為止，民眾可於4月28日早上8時開始查詢相關資訊

每人基本生活費從21萬元調高到21萬3000元

長期照顧特別扣除額每人每年扣除額提高至18萬元，較前一年增加6萬元

但若要列報長期照顧特別扣除額「仍應符合身心失能資格」

個人在網路上發表創作、分享資訊，從社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入

▲個人在網路上發表創作、分享資訊，從社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，若不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍。（圖／記者周淑萍攝）

只要該療程費用經政府核准補助，則該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。

不再提供健保卡認證服務

▲今年綜所稅申報期間為5月1日至6月1日為止，一共有六大新制上路，預計有237萬人受惠，減稅利益合計約有139億元。（圖／記者葉政勳攝）

綜所稅申報何時可以查詢？日期、查詢碼取得方式速懂

（一）線上查詢：

（二）超商列印：

（三）稅局辦理：

（四）稅額試算：