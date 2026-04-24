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▲劉謙（如圖）先前確診肺腺癌，所幸及早治療，目前恢復尚佳。（圖／翻攝自劉謙微博）

王希怡身價上億！中國富三代竟轉當女團

▲王希怡（如圖）早期以模特兒身分發跡。（圖／翻攝自王希怡微博）

49歲台灣知名魔術師劉謙2024年證實罹患肺腺癌，並在中國央視春晚表演結束後，住院動手術，近況引發外界關切，他在2013年後逐漸淡出，直至2015年宣布與「厲家菜」第三代千金王希怡步入禮堂，婚後育有1子，女方身分就此起底，她是一名模特兒，同時是中國女團UP Girls成員之一，不過其家世更為顯赫，身為「厲家菜」第三代傳人，王希怡身價上億，被封稱貨真價實的「白富美。」王希怡不僅擁有絕美外貌，早年曾擔任模特兒，更是女團UP Girls成員，相較於演藝經歷，她最為人熟知的是顯赫家世，作為厲家菜第三代千金，曾祖父厲子嘉是清朝內務府都統，深獲慈禧信任，當年御膳房菜單全由他審批，他將宮廷菜配方牢記在心，晚年整理成珍貴食譜並代代相傳下來。如今家族在全球擁有多家知名餐廳，日本分店更因堅持從北京空運原料，榮獲米其林二星殊榮，目前餐廳老闆正是王希怡的母親。正因王希怡是貨真價實的身價上億「白富美」，兩人成婚時不少網友調侃劉謙是「嫁入豪門」。對此，劉謙展現十足自信，幽默淡然地回應：「我也很有錢啊！」談起兩人緣分，劉謙大方分享相識過程，他笑稱第一眼看到王希怡就被美貌吸引，心想「好漂亮」，便主動出擊邀女方來看魔術表演，順利擦出愛火，王希怡則坦言，有了小孩後幾乎沒私人時間，管老公的時間也受壓縮，打趣地說，若當初沒遇見劉謙，現在的她肯定還在家裡幫忙打理家族事業。王希怡也分享，劉謙在台上充滿魅力，私下個性卻非常悶，跟熱烈追求她時大不相同，剛交往時對極大反差感一度難以適應，但隨著朝夕相處，慢慢了解真實個性後便漸漸釋懷，流露夫妻的互相包容，面對愛妻體諒，劉謙深知經營婚姻的道理，所有重要日子都牢記在心不敢馬虎，疼愛女方有加。