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▲Jennie是時尚指標之一，這次在TIME 100 Gala的紅毯造型超前衛。（圖／AP美聯社）

Jennie又走大膽前衛風 胸線錯位禮服讓閃光燈不斷

BLACKPINK成員Jennie以「人間香奈兒」之姿橫掃時尚圈，今（24）日現身美國紐約林肯中心出席年度盛事「TIME 100 Gala」，不只以胸線錯位設計的黑色禮服強勢攻占紅毯版面，更在受訪時親口拋出「新歌即將推出」的震撼消息，加上還跟達珂塔強生 (Dakota Johnson)、小賈斯汀（Justin Bieber）的老婆海莉鮑德溫（Hailey Rhode Bieber）合影，再次橫掃社群洗版討論：「這是什麼夢幻組合？！」Jennie向來以社恐個性出名，這回踏上國際級紅毯前，被鏡頭捕捉到站在場邊深呼吸、調整狀態的瞬間，整個人還帶點緊繃，但一走到主拍區立刻切換模式，表情冷豔、姿態精準，完全是另一個版本的她。這套黑色禮服主打結構線條，胸線錯位的設計加上貼身剪裁，讓整體視覺既前衛又大膽，身形曲線被放到最大值呈現，也難怪一現身就直接變成全場焦點。紅毯之外的互動同樣吸睛，她與達珂塔強生、小賈斯汀的老婆海莉鮑德溫同框合影，畫面一曝光立刻在網路炸開，粉絲直呼畫面衝擊感太強，組合超夢幻。而比造型更讓粉絲驚喜的，是她在訪問中鬆口的新作品動向，Jennie親自證實新歌即將推出，消息一出立刻引爆期待，不少人已經開始敲碗，希望能再出一首像《LIKE JENNIE》那樣一聽就上頭的洗腦神曲。「TIME 100 Gala」則是由《TIME》每年評選「全球最具影響力100人」後舉辦的紀念活動，今年場地設於紐約林肯中心，向來是政治、娛樂、時尚等各界指標人物齊聚的重要場合，Jennie這回不只代表K-pop站上這個舞台，也再一次把自己的全球影響力推到更高層級。