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高雄一名身為護理師的母親，2021年間多次在住處廁所內強壓國小三年級親生女兒的頭部，逼其嗅聞沾血的衛生棉，甚至扒開屁股強拉女兒觸摸其外痔，更威脅不讓孩子上補習班以封口。面對指控，這位母親竟辯稱是為了「健康教育」，最高法院日前駁回上訴，認定女子犯下成年人故意對兒童犯強制罪，共四罪，合併判刑7月定讞。判決指出，2021年間，當時就讀國小三年級的小櫻（化名）在廁所刷牙時，母親竟突然闖入，隨手撕下內褲上沾有血跡、使用過的衛生棉，強行湊到女兒小櫻鼻子前，冷言嘲諷：「我都敢聞妳內褲了，妳為什麼不敢聞我的衛生棉？」，隨後母親更變本加厲，強壓小櫻頭部逼其嗅聞，時間長達5至10分鐘，前後次數多達2至3次。小櫻在法庭上痛苦回憶，當時她只能拼命憋氣，卻仍不敵母親的蠻力。不僅如此，母親還多次在廁所內背對女兒扒開屁股、抬起腿詢問：「要不要摸摸看我的痔瘡？」接著強行抓住小櫻的手腕觸碰其外痔患部。小櫻的姊姊出庭作證時指證歷歷，表示多次目睹妹妹受辱，但自己因恐懼不敢出聲制止。姊姊哀慟表示，母親曾威脅姊妹倆不准張揚，否則會動手毆打或不讓她們去上補習班，她當下深感無能為力，只能在事後偷偷關懷妹妹。面對指控，具有護理師執照的母親全盤否認，辯稱所有行為皆是基於「健康教育」。她宣稱是女兒對痔瘡成因感到好奇，她才牽著女兒的手進行「機會教育」。然而，法官查看兩人的電子郵件往來紀錄，發現小櫻早已在郵件中憤怒指控這些惡行，母親當時並未反駁，顯見其「衛教說」純屬卸責之詞。法院審理認為，女子身為母親與醫護人員，本應守護孩子成長，卻對稚女施加精神與身體的雙重虐待，且事後毫無悔意、拒不道歉。法官依成年人故意對兒童犯強制罪（共4罪），判處合併執行有期徒刑7個月，可易科罰金。女子不服上訴至最高法院，最終遭法官駁回，全案定讞。