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高雄市今年3月3日晚間發生肇事逃逸的連環車禍，造成2人擦挫傷，警方耗費逾1.5個月，終將其逮捕，經調查發現原來他是逃逸超過2年的越南移工，擔心被遣返而肇逃。高雄前鎮區於115年3月3日18時30分許，在翠亨南路與中平路口發生一起肇事逃逸事故。正值下班尖峰時段，50歲林男騎乘機車行經該路口時，前方機車突從內側車道大角度切出外車道，林男緊急煞車，導致後方42歲洪男閃避不及追撞，兩人當場受有擦挫傷。事故發生後，林男當場大聲喝止肇事駕駛停車處理，未料對方僅回頭一瞥，隨即加速逃離現場。警方獲報後立即成立專案追查，火速調閱行車紀錄器及周邊監視器，成功鎖定肇事機車車號。警方追查發現，該車登記於一名越南籍移工名下，但原車主早已返國逾一年，實際使用人身分不明。警方隨即持續擴大調閱監視器比對路線，終於掌握該車頻繁出現在鳳山區五甲三路一帶，隨即展開重點巡邏與埋伏。經多日查找警方於4月21日7時許發現該機車現蹤，立即尾隨鎖定行跡，並於鳳山區大德街與五甲二路路口果斷攔截。未料年約25歲越南籍孫姓男子見警心虛，當場棄車狂奔逃逸，警方隨即展開徒步追緝，最終將其壓制在地，順利逮捕。經查，孫男居留證已逾期2年，因擔心遭查緝遣返，事故發生時才會選擇肇逃。全案調查後依觸犯公共危險肇事逃逸罪送辦、另逾期居留部分移請移民署依法處理，同車乘客則無不法情事。前鎮分局分局長黃元民表示，發生交通事故務必留在現場並報警處理，切勿心存僥倖逃逸，否則將面臨更嚴重的法律責任。警方對於肇逃案件絕不寬貸，必定追查到底，維護市民交通安全。