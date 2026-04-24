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▲LuxyGirls直言「球隊真的沒在管的！」（圖／翻攝自IG＠luxygirlcrew）

LuxyGirls丁字褲一字馬太辣！90秒震動片被挖出

▲LuxyGirls用一字馬、上下晃動臀部干擾罰球。（圖／翻攝自BE HEROES YouTube）

LuxyGirls啦啦隊被罵「妓女」！尺度走危險邊緣

美式職籃啦啦隊「LuxyGirls」近日應援因服裝尺度過大受到討論，甚至遭辱罵「妓女」引發社會關注，《NOWNEWS今日新聞》今（24）日詢問LuxyGirls提告相關進度，截稿前尚未獲得回應。事實上，2023年2月26日，LuxyGirls就曾因2名成員穿粉色丁字褲在場邊「一字馬」晃動，疑似有干擾球員之嫌，當時事後LuxyGirls更公開回應：「球員老婆都不介意了，勸你們少管閒事！」 片段如今再被挖出，掀起爭議。2023年2月26日SBL比賽，彰化柏力力及台灣啤酒兩支隊伍對戰，而LuxyGirls兩位啦啦隊員在台啤球員蘇柏彰要罰球時，露出粉色丁字褲，並背對球員做出「一字馬」動作，臀部還不斷上下狂搖，將好身材秀得淋漓盡致，最後蘇柏彰罰球沒進，不僅主播當下驚喊「現在連一字馬劈腿都來了」，事後也出現不少網友批評：「阿娘喂！這個誰都會被干擾吧！」事後，LuxyGirls透過社群一系列回覆事件，直言「球隊真的沒在管的！」指出其中一位在球場上背對球員做出一字馬的啦啦隊員就是球隊經理本人，對風波一笑置之回應「勸你們少管閒事！」 接著再曬出球員蘇柏彰老婆對話截圖，LuxyGirls表明「球員老婆都不介意了，你們真的是不要吵喔」，最後更大讚蘇柏彰老婆好美，貌似絲毫不受外界言語影響。如今LuxyGirls再因尺度問題遭網友辱罵「妓女」，球團備受考驗，目前罵人的女網友已將這篇貼文刪除，但LuxyGirls小編在社群表示，已經看到相關內容了，喊話該名女網友：「刪文Too late（太晚了）孩子，你可以不喜歡，但這些很糟糕的用詞是從妳腦袋說出來的，請不要把自己想法貼標籤在別人身上，還大肆渲染這樣的用詞。」粉絲看了也紛紛護航LuxyGirls，「超不尊重人，她絕對有權表達她認為服儀不妥，但絕不是用這種詞彙」、「必要時請用法律制裁，亂講話是有代價的」、「支持提告，這種人不被告一次是不會學乖的」。小編則回應已經整理妥證據了，「已遞交給我們許律師」，《NOWNEWS今日新聞》也已詢問相關進度，截稿前尚未獲得回應。