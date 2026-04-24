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▲龍俊亨（右）也跟著一起打網球，整個人看起來十分健康。（圖／IG@jangsk83）

韓國人氣歌手泫雅和龍俊亨結婚第2年，婚後生活再度成為外界焦點。近日兩人被公開與好友張聖圭一同打網球的合照，可見婚後積極培養共同興趣，展現甜蜜穩定的夫妻感情。照片中，泫雅以更加圓潤的氣色與亮眼金髮造型現身，健康又幸福的模樣引發粉絲熱烈討論。主持人張聖圭昨（23）日在IG上分享與泫雅、龍俊亨夫妻的合影，並寫下：「網球天才誕生。龍俊亨、泫雅。即使俊亨膝蓋瘀青，仍拼盡全力的模樣很帥氣，還有他們溫暖的生日祝福。」字裡行間可見三人私下交情相當不錯，也讓外界一窺夫妻倆的日常生活。公開的照片中，泫雅、龍俊亨分別和好友合照，可惜並沒有同框，不過還是可以看到兩人手持網球拍站在球場上，臉上掛著燦爛笑容的模樣，氛圍輕鬆愉快。夫妻倆透過運動共享休閒時光，讓不少粉絲直呼相處模式十分健康、令人稱羨。其中最受關注的，還有泫雅的外貌變化。她頂著一頭亮眼金髮，臉頰略顯圓潤，整體氣色看來相當紅潤有精神，散發出不同於過往性感風格的甜美可愛魅力。許多粉絲留言表示，如今的她看起來更加自在放鬆，也感受到婚後生活帶來的幸福感。另一方面，泫雅與龍俊亨在2024年結婚後，一舉一動始終備受矚目。近期兩人在事業上也出現新變化，泫雅已結束與所屬公司AT AREA的專屬合約，而龍俊亨則傳出與前經紀公司協商後解除合約。夫妻倆未來將如何展開全新演藝活動，也讓外界相當期待。