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馬筱梅嫁汪小菲2年 竟收死亡威脅吐內幕

▲馬筱梅（如圖）提到，有網友留言恐嚇「因為妳嫁給妳老公，所以妳跟妳孩子都要去X」，讓她委屈落淚。（圖／翻攝微博）

馬筱梅遭網暴吐心聲 動念離開網路媒體

汪小菲與已故女星大S（徐熙媛）離婚後，2024年宣布再婚台灣網紅馬筱梅（Mandy），今年二月迎來兒子「小馬寶」。然而，汪小菲與母親張蘭過往爭議不斷，讓馬筱梅婚後屢遭網暴，被罵是心機女、惡毒繼母，近日她在直播中透露收到死亡威脅，甚至提到剛出生的孩子，讓馬筱梅忍不住淚崩，痛批黑粉：「真的非常惡劣。」並坦言未來如果扛不住壓力就會離開網路媒體。馬筱梅與汪小菲結婚後，擔任繼母角色，負責照顧大S的一對兒女，不過卻屢遭黑粉攻擊，她委屈說：「我老公的問題，他（們）也要罵我。」馬筱梅不僅被罵是心機女、惡毒的後媽，甚至還收到死亡威脅。馬筱梅提到，有網友留言恐嚇她「因為妳嫁給妳老公，所以妳跟妳孩子都要去X」，讓她忍不住在鏡頭前落淚，紅著眼眶說：「他們真的很惡劣！」馬筱梅經常通過直播分享心情、日常生活，不過婚後不斷遭受網暴，她表示自己雖然抗壓性頗高，但若是哪天真的撐不住就會離開網路媒體，「如果有天抗壓不行了，那就互聯網掰掰囉，抗壓不行的那刻，就是緣分盡了。」