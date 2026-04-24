我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中立委羅廷瑋與民眾黨黨團提出《空氣污染防制法》修正草案，中華民國工業總會今（24）日發布聲明，產業界非常擔憂此一修法將帶來不可逆之傷，強烈呼籲維持《空污法》現行管理機制，不宜貿然通過修正草案。羅廷瑋提案《空污法》的修正草案，包括第 27條的「地方政府得要求業者改善其排放空氣污染物總量及濃度，業者應配合申請改善」、第28條的「地方政府得公告禁止使用燃料、限制用量或以自治條例制定更嚴之許可規範」，以及第30條的「新增『三級防制區』為得縮減展延有效期限至2年以下之條件。」工總指出，《空污法》第27條，原意為給予業者主動申請新舊製程污染可同步改善友善機制，但修正草案由地方政府得要求改善，業者應配合改善，等於未來地方政府可強制要求業者配合減量，除有擴大地方政府裁量權限疑慮，也有違信賴保護原則，再加上缺乏中央監督機制，易生中央與地方管制標準不一，造成營運高度不確定性。其次，《空污法》第28條即地方政府可直接公告禁止或限制使用生煤、燃油、SRF等燃料，此舉將導致全國各地公民營電廠均面臨運作受限疑慮，嚴重影響國家能源供應穩定；同時，各行業工廠、鍋爐業者也可能因燃料遭禁而無法營運，「換言之，貿然禁止或限制燃料使用，將衝擊全國能源與產業正常營運。」最後，《空污法》第30條本質在於製程操作條件未發生重大變化時，應以「延續既有條件」為原則，但立委提出修法，將導致西半部所有電廠與高科技廠的許可證，皆可能面臨僅獲核發數個月（如半年）的極短效期，迫使事業須頻繁提出展延申請。另外，草案也增列主管機關「認定有削減或加嚴操作條件之必要者」即可於展延時變更原許可內容。此種等同空白授權的規定，允許地方政府逕行調整用煤量、運作時數或排放量，業者必須無條件配合，否則將失去許可證，將對企業營運造成重大衝擊。工總表示，修法可能使得各地方政府得以「未充分考量技術可行性」或「未衡酌全國供電穩定」，要求轄內業者達成具挑戰性的減排規定，將增加全國各行各業營運風險，甚至面臨關廠危機，建議空污法第27條、28條及30條應予以維持現狀。工總呼籲，產業經營已十分辛苦，希望政府應就產業發展與環境保護，積極研擬兼容並蓄的妥適對策與做法，確保制度的穩定性、一致性與信賴感。同時也期盼立法院能體察民意，維持現行機制，避免對企業營運、污染防治與行政秩序造成重大衝擊。