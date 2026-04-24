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譴責中共案逕付二讀！傅崐萁也凍未條：不能擋中華民國在外發展總統賴清德原定22日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國無端取消了專機飛航許可，導致行程臨時喊卡。對此，民進黨團今（24）日在立法院提案，譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可的粗暴行為。全案經朝野協商無須表決，直接逕付二讀交付協商。民進黨團提案指出，針對中華人民共和國政府近日透過外交脅迫與經濟施壓手段，迫使塞席爾、馬達加斯加及模里西斯三國無預警撤銷我國元首出訪專機之飛航許可，嚴重威脅飛航安全，違反國際規範及慣例，更破壞國際法所揭示之國家平等與不干涉原則，公然挑戰國際秩序，打壓我國走向世界之權利。提案指出，立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外國是訪問，堅持台灣人有走向世界，與世界各國交往合作的權利；嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可之粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權之公然干涉。提案續指，促請外交部、駐外館處、國際民航組織（ICAO）之友我代表及所有可行管道，將本事件列入國際紀錄，且尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制之關注與因應，並就中華人民共和國對我國長期之脅迫行為，研擬完整之法律文件與政策白皮書，於年度外交報告中專章說明。提案也強調，呼籲世界上所有理念相近之民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫之行為，將其納入各國『反脅迫』（anti-coercion）之政策工具與立法檢討。並以具體行動聲援我國維護正當國際交往之權利，共同捍衛以規則為基礎之國際秩序、自由開放之國際航空體系，以及中小型國家免於威權霸凌之主權空間。提案說明，中華民國是主權獨立的民主國家，任何外部勢力之脅迫、封鎖或打壓，皆不能改變我國走向世界、與民主夥伴並肩同行之決心。本院全體委員將超越黨派立場，團結一致，捍衛國家主權、民主自由與國際尊嚴。」，是否有當，敬請公決。國民黨團總召傅崐萁表示，昨天民進黨團總召蔡其昌有找他協商，他表達中華民國必須要有外交生存的空間，不能阻擋中華民國在外的經濟貿易友誼發展，希望雙方克制，不要壓抑中華民國發展的空間，對於民進黨團的提案，國民黨團也尊重，不會表示任何意見。