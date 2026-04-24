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震驚社會的「銀河紅利」與「長征」51億元吸金案，最高法院近日駁回上訴，主謀徐正倫遭重判20年定讞，其中，前偵查小隊長蔡崇文被控利用職務人脈，拉攏昔日戰友吳崇雄、潘昇達與黃煇庭共同出資並發展下線，導致多名基層警員身陷違法吸金風暴。儘管吳、潘、黃三人辯稱同為投資受害者，仍遭分別判處2年至2年2月徒刑定讞，目前已啟動防逃機制準備發監；至於蔡崇文判刑3年部分則則撤銷發回更審。2022年起，長征資本公司（原名銀河紅利公司）實際負責人徐正倫，利用擔任澳門銀河娛樂場「紅利貴賓會」中介人的身分，對外宣稱博弈事業獲利極其豐厚，以「保證按月領取高額紅利」及「期滿全額退還本金」等誘人條件，吸引大量民眾投資，吸金規模達51億8000萬餘元。當時已退休的台北市松山警分局的偵查隊小隊長蔡崇文，被控不僅放貸給徐正倫牟取暴利，更利用自身職務人脈，拉攏多名同事與部屬共同出資，導致警界基層淪為吸金共犯，其中，偵查佐潘昇達、黃煇庭及小隊長吳崇雄，分別吸收2754萬元、2859萬元1510萬元，儘管三人喊冤稱自己同樣是吸金案的受害者，仍未被採信，3人在2023年已被懲戒法院判決撤職確定。案件經過多年訴訟，台灣高等法院二審判處首謀徐正倫20年重刑，蔡崇文3年，吳崇雄2年，潘昇達與黃煇庭則各處2年2月徒刑。最高法院近日做出裁定，駁回相關上訴，其中徐正倫遭判20年徒刑、以及吳、黃、潘三名員警的刑責部分均告定讞，檢方已啟動防逃機制並準備發監執行。不過，針對徐正倫二審宣告沒收10億餘元犯罪所得的部分，以及蔡崇文3年徒刑的部分，最高法院撤銷發回更審。