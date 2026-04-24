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三情境推估 孫明德：戰爭打愈久恐陷入停滯性通膨

329檔期推案金額8年新低 不動產唯一亮點在商用

伊朗戰爭已打了近2個月，迄今尚無出現停戰曙光。台灣經濟研究院今（24）日公布3月景氣動向調查。台經院今年經濟成長率（GDP成長率）預測上修到 7.56%，仍看好台灣經濟表現，但也提到伊朗戰爭高度影響到全球經濟表現，若可以在短期內停戰還不會影響，但若打仗更久，恐造成國內停滯性通膨，廠商對未來半年景氣看法轉趨保守，3月製造業營業氣候測驗點為95.95點，較2月下修0.89點。美國、以色列與伊朗戰爭在2月28日開打，迄今已經將近2個月，荷姆茲海峽是否開放通行未定，顯著推升能源供應的不確定性，全球經濟態勢仍取決於中東衝突是否能獲得有效緩解。台經院此次將經濟成長率預測上修到 7.56%，台經院長張建一說，主因還是進出口大幅度上修，尤其是AI後勢還是相當強勁，台積電法說會也直言並沒有出現「超額預訂」（Overbooking），顯示現在需求仍大於供給，即便中東戰爭確實對美國經濟確實有影響，但目前還可以來還好，唯一須擔心後續是否引發通膨，甚至影響到消費者支出、美國科技大廠的AI投資。而3月外銷訂單中出現「七面齊揚」，衰退多時的傳統貨品也出現止衰回升，是否等於翻轉號角。他認為，「我們不希望只是短期的」，認為還是與拉貨、原物料價格相關；中長期來看，去年台灣產業出現「AI相關好、非AI差」兩極化，但因比較基期低，今年應有比較好表現。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，中東戰爭因為影響到全球油價波動，美國、日本、歐元區及中國都有一定影響，而台灣方面在國際貨幣基金（IMF）預估上從2.1%調升至5.2%，上修3.1個百分點，主要還是AI熱潮帶動半導體產業投資、出口，拉抬台灣表現。針對伊朗戰爭，他做了３個情境預估。第一，戰爭在1個月內結束，那就是「流量中斷」，大約在1季時間就會恢復，影響不大；第二，戰爭打 3、4 個月，打到5月至6月，那麼就是進入「存量耗盡」，各國戰備用油耗盡，因多工業用原料就會生產不足，就會影響到實質生產面，包括尿素、氮肥、石化原料缺貨；最糟糕情況就是打半年以上，就會進入「停滯性通膨」，孫明德說，台灣在1970年曾經因此物價上漲2成以上，百姓苦不堪言。台經院調查發現，製造業受惠於AI需求強勁，加以國際主要原物料上漲，備貨意願轉強，3月製造業出口創高，但因為伊朗戰爭讓全球經濟不確定性提高，廠商態度保守，因此3月製造業營業氣候測驗點為95.95點，較2月減少0.89點，稍微衰退但大致持平。服務業3月銀行業整體營運仍維持穩定，核心存放款業務持續成長，加上出國旅遊熱潮帶動海外消費升溫，信用卡業務與財富管理動能同步擴張，支撐獲利表現，故有一半比例的銀行業者看好當月景氣表現，3月服務業營業氣候測驗點為97.50點，較2月增加3.92點。▲孫明德做了3個情境預估，若伊朗戰爭打半年以上，就會進入「停滯性通膨」，台灣在1970年曾經因此物價上漲2成以上。（圖／記者鍾泓良攝影）而在營造業方面，3月營業氣候測驗點91.19點，較2月下跌5.26點，呈現「連3黑」。台經院產經資料庫總監劉佩真指出，主因來自於營造業受到戰爭推升原物料、營建廢土尚未解決，看法並不如預期，以及未來半年的不動產市場，它的能見度依舊還是比較偏低導致，唯有商用不動產投資買賣市場表現亮眼，其中以美光（Micron）買下力積電苗栗銅鑼廠，交易額達到528億元。她補充，上半年的旺季329檔期，今年六都及新竹縣市推案5,512.4億元，但年減超過3成，規模是8 年以來的新低，顯示廠商不認為現在是最佳推案時間點，屬於「量減質精」的謹慎態度。至於台經院提到，交易市況仍顯嚴峻，移轉量仍是屬於偏少的情勢，「民眾仍在期待政府對於打炒房政策的鬆綁」，劉佩真解釋，央行推出選擇性信用管制，對於賣方及買方均有貸款成數及利率限制，所以買賣雙方都期盼政府能夠有所鬆綁，讓房市資金相對活絡，讓整體消費量能夠回歸正軌。