國防特別預算議題持續在立法院延宕，也引發國際高度關注。民進黨立委王定宇表示，台灣的國防預算不僅攸關自身安全與發展，更牽動全球民主陣營與供應鏈穩定，因此包括美國在內的民主盟友都十分關切。

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王定宇指出，本週三來自美國知名智庫CSIS的訪團拜會立法院，由立法院長韓國瑜接待，他則代表執政黨，並與國民黨立委陳永康、民眾黨立委王安祥一同出席會談。訪團成員多為長期研究地緣政治與區域安全的專家，當中也包含曾任美國政府國安與國防高層的重要人士。

王定宇轉述，會中雙方就台灣國防特別預算進行坦率且深入的討論，一名曾任美國政府要職的訪團成員特別向韓國瑜表達，美方尊重台灣民主制度與國會運作，但同時也強調台灣安全的重要性不容忽視。

該名人士指出，既然台灣在野黨多次表態支持國防特別預算「遲早會通過」，且也認同國防安全的重要性，那麼「通過的時間點」就顯得格外關鍵。他建議，台灣應在美國總統川普（Donald Trump）與中國領導人習近平舉行「川習會」之前完成相關預算立法。

王定宇說明，該訪團成員提出3點理由：首先，若能在川習會前通過預算，將有助於強化自由民主陣營的立場，也能讓美方在會談中更有底氣為台灣發聲；其次，若拖延至會後才通過，可能引發外界各種政治解讀，甚至對台灣不利；第三，時間延誤所帶來的不確定性，恐使台灣承擔額外風險與代價。

王定宇進一步指出，對方也提醒，若台灣內部持續延宕相關法案，最終付出代價的仍是台灣自身，「外人不可能比你更重視自己的安全」。因此呼籲各政黨應以國家安全為優先考量，儘速推動法案通過。

王定宇表示，雖然會中各黨派均表達重視國防安全，但在實際審查過程中，相關條例與預算仍面臨諸多阻礙與刪減。他強調，口頭承諾不如實際行動，若持續以各種理由拖延，恐影響台灣整體安全布局。

最後，王定宇也提到，近期各界關注美方是否將宣布新一波對台軍售，但他認為，與其關心軍售時程，不如正視台灣自身何時完成國防特別預算的立法。他引述訪團建議指出，「在川習會前通過」，才是對台灣最有利、也最負責任的做法。

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林翊涵編輯記者

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