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▲手天使性義工上街訴求權益。（圖／公視提供）

精神障礙者躁鬱症纏身！靠手天使性義工活下去

▲林靖雁（如圖）以創作回應自身的「解離症」經驗。（圖／公視提供）

公視身心障礙節目《極樂世界之好好出門》播出最終回〈出門，好不容易！〉，鏡頭貼近兩位精神障礙者奶姬及林靖雁的生命歷程，揭開「出門」這件日常小事背後，如何成為一場與恐懼、身心狀態反覆拉扯的艱難挑戰，也映照出他們選擇走向世界的勇氣與意義。奶姬，手天使性義工，曾深受躁鬱症所苦，對人群與外界充滿恐懼，長時間困在狹小房間中。然而，為了替障礙者的情慾自主發聲，她選擇跨出安全界線，穿上親手改造的和服走上街頭，在人群中大聲呼喊：「障礙者需要性！」另一位主角，七転演劇部導演林靖雁，從少年時期便以創作回應自身的「解離症」經驗。他形容，解離「就像有人與我共用身體」，甚至比喻「如同共用一部電腦」。劇場成為他情緒與生命的出口，他更以《時間就像是從來沒消逝過》，奪下是2025第一屆台北戲劇獎「最佳獨立精神獎。」節目播出後，特別邀請精神科醫師張復舜與兩位主角對談。張復舜提供身心狀況突然不適或恐慌症發生時，實用的自救方法「五四三二一的著陸法」，透過視覺、觸覺、聽覺、嗅覺與味覺，幫助當事人在恐慌時重新回到當下，穩定身心。