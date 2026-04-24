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▲白雲（右）回到高中母校，學弟妹們熱情迎接。（圖／公視台語台提供）

▲海產（中）為爸爸捐肝，孝心打動眾人。（圖／公視台語台提供）

▲阿喜（左起）、海產、夏語心、黃鐙輝、白雲體驗傳統服飾。（圖／公視台語台提供）

55歲藝人白雲近日登上公視台語台實境綜藝秀《黑白威廉Fighting》，與主持群黃鐙輝、夏語心、阿喜和海產一同到台中太平玩樂，白雲回到青年高中走訪，一進校門學妹們敲鑼打鼓熱烈歡迎『笑草』回母校，白雲在一旁吹口哨高喊「水水水」！看完表演後校長帶大家到教務處，去看白雲以前的同學錄，白雲隨手一翻爆料自己曾經喜歡的女同學是哪一位，阿喜一看驚呼：「足水的！像王祖賢。」白雲笑說：「就愛這一味！」隨後指出苗可麗也是畢業於青年高中的優秀校友。白雲、黃鐙輝、夏語心、阿喜和海產一行人到了台中太平，過程中，白雲提到自己進入演藝圈的故事，「我到青年高中就讀影視科，成為羅時豐的學弟」，一路靠模仿踏入演藝圈，夏語心調侃說：「以前跟白雲哥一起錄影，他大字報都唸錯，錄影錄到一半還睡著。」白雲佯裝氣憤地說：「我不能大字報看錯行嗎？我不能累嗎？邰智源、洪都拉斯也都在睡。」製作單位安排白雲回到青年高中走訪，一進校門學妹們熱烈歡迎，白雲在一旁吹口哨高喊「水水水」，看完表演後校長帶大家到教務處，去看白雲以前的同學錄，白雲隨手一翻爆料自己曾經喜歡的女同學是哪一位，阿喜一看驚呼：「足水的！像王祖賢！」白雲笑說：「就愛這一味！」隨後爆料苗可麗也是畢業於青年高中的優秀校友，讓人眼睛為之一亮。節目進行到尾聲，黃鐙輝問學生多久沒有和爸媽說「我愛你」，他有感而發：「海產捐四分之三的肝救爸爸，這樣的孝心值得人人學習，百善孝為先。」白雲補充說，海產剛做完捐肝手術三天，就綁著束腹帶吃止痛藥錄景，敬業又孝順精神讓人感動。《黑白威廉Fighting》每週六晚間八點公視台語台準時播出，晚間10點DAYDAY台語台YouTube頻道公開上片。