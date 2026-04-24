AI問世短短不到幾年，已在全球掀起廣泛衝擊浪潮，許多原本舒服坐在辦公室的白領勞工，都開始擔心遲早被AI搶飯碗，甚至將目光投向過去普遍被認為辛苦，現在卻更難被取代的藍領工作。英國1名30歲文案工作者就分享他的親身經歷，曾在40天內接連被2家公司裁員，共同原因都是因為AI，警告如今的職場結構正在加速改變，幾乎沒有任何產業算得上是真正安全。
根據《鏡報》（The Mirror）報導，事件主朗迪（Liam Rondi），之前在公司擔任文案寫手約2年，某天突然被電話通知，公司因組織調整，決定裁撤部份職位，當下他才知道，公司已在將部份工作轉交給AI系統處理，而他事前沒有預料到會被裁員，但事後回頭看才發現，其實早有警訊，例如公司開始安排AI相關培訓，並逐漸要求寫手改為「編輯AI生成內容」，而不是從零開始撰文。
雖然朗迪很快就找到下一份自由接案的文案工作，沒想到類似狀況會在短時間內再度重演，才過不到幾週，新公司就突然寄信通知，宣布未來將不再聘用自由接案寫手，改為全面導入系列AI工具，這意味著他在40天內第2次因AI而失業。
朗迪坦言，接連的打擊讓他格外不安，令他不得不開始認真思考是否要轉行。不過，朗迪也表示，AI目前仍無法真正勝任文案工作，尤其在涉及事實查核或敏感議題時，錯誤率仍偏高，他就經常需要花大量時間，修正AI生成內容中的錯誤資訊，有時甚至比從頭撰寫一篇文章更耗時，顯示企業雖然期待透過AI提高產量、降低成本，但在實際運作上，品質問題仍然相當明顯。
朗迪認為，AI已越來越「無所不在」，提醒所有白領勞工應提高警覺，留意公司內部是否出現「AI轉型」的徵兆，例如AI培訓、改寫AI內容等流程變化，這些都可能意味著，原先的職位正逐漸被取代，感嘆：「公司總是想降低成本，哪怕AI做的還沒那麼好，他們仍可能選擇裁掉人。」
朗迪也澄清，他不是完全否定AI技術，也承認AI確實能在某些情境下提高效率，但若它最終大量取代創意工作者，將對整體創意產業帶來長遠影響：「AI確實可能讓生活更便利，但如果它開始奪走人們的創作與工作機會，那就是另一回事了。」
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雖然朗迪很快就找到下一份自由接案的文案工作，沒想到類似狀況會在短時間內再度重演，才過不到幾週，新公司就突然寄信通知，宣布未來將不再聘用自由接案寫手，改為全面導入系列AI工具，這意味著他在40天內第2次因AI而失業。
朗迪坦言，接連的打擊讓他格外不安，令他不得不開始認真思考是否要轉行。不過，朗迪也表示，AI目前仍無法真正勝任文案工作，尤其在涉及事實查核或敏感議題時，錯誤率仍偏高，他就經常需要花大量時間，修正AI生成內容中的錯誤資訊，有時甚至比從頭撰寫一篇文章更耗時，顯示企業雖然期待透過AI提高產量、降低成本，但在實際運作上，品質問題仍然相當明顯。
朗迪認為，AI已越來越「無所不在」，提醒所有白領勞工應提高警覺，留意公司內部是否出現「AI轉型」的徵兆，例如AI培訓、改寫AI內容等流程變化，這些都可能意味著，原先的職位正逐漸被取代，感嘆：「公司總是想降低成本，哪怕AI做的還沒那麼好，他們仍可能選擇裁掉人。」
朗迪也澄清，他不是完全否定AI技術，也承認AI確實能在某些情境下提高效率，但若它最終大量取代創意工作者，將對整體創意產業帶來長遠影響：「AI確實可能讓生活更便利，但如果它開始奪走人們的創作與工作機會，那就是另一回事了。」