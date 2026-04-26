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一句「你覺得可以，我就賣」，道盡客戶對房仲最深的信任。台北市不動產仲介公會表揚傑出經紀人員，信義企業集團5人獲獎，他們的故事共同說明：房仲的價值，不只在成交那一刻，而在客戶人生轉折的每個關鍵時刻。這回的獲獎人員分別是為長春吉林店陳冠佑、松江店張國榮、古亭店李聿皓、古亭店劉宇軒、信義全球李祥楡，他們秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的精神，讓客戶得以信任他們的專業，完成人生中成家立業的重要選擇。李聿皓在信義服務近6年，累積成交總金額近13億元，更多次登上績效優異龍虎榜，他常常自問「哪種業務能替客戶創造長久價值？」曾遇到一名屋主詢問「是否懂往生者的房地產事務？」他了解過後，發覺屋主家人可能遭遇靈骨塔詐騙，雖然此事非他專業，但他仍第一時間請警方協助介入，阻止可能的憾事，後續協助屋主與買方談價時，屋主對他說「你覺得價格可以，我就賣，相信你的決定」，那一刻他深刻體會，房仲不只是賣房子，而是在關鍵時刻，是否對得起客戶的信任。陳冠佑自高雄北漂打拚已16年，在信義任職期間，曾擔任管理職，目前回歸第一線擔任業務，114年更達成千萬業績。對他而言，從業多年能參與客戶不同的生命階段，令他動容。曾協助客戶購買女兒婚房，14年後女兒成了雙寶父母，有換屋需求依然找他協助，跨越14年的歷程，不僅是對他專業的認可，更是如同家人般的託付。劉宇軒從法律系畢業後發現，相較於法條與制度，不動產交易更貼近一般人的人生選擇，剛開始當業務也沒有方法，曾連續9個月無法轉正，好不容易第一次簽約，隔天卻收到客戶反悔不買的消息，歷經挫折，但他運用當兵時期重新整理思緒，擬定目標，回到職場後迅速轉正，第二年即躍升千萬業績，並不吝到其他行政區分享成功經驗，手心向下。張國榮加入信義13年來，時時思考如何在工作發揮正向影響力，不僅年度績效皆維持前10%-20%，也維持高服務品質，客戶滿意率高達96%，他把客戶的事情當成自己的事情，也長期投入社區經營，提供便民協助，促進與社區居民的信任，實踐與社區共好的理念。信義全球李祥楡進入信義5年來，選擇商用不動產中的「工業土地」領域耕耘，協助企業以合法、可行、可持續的方法完成產能與資本布局，因為此類案件涉及高金額、高複雜度，因此他自詡不動產策略顧問，協助企業看清風險做穩決策。信義企業集團秉持的「先義後利、以人為本、正向思考」核心理念，深植員工心中，持續努力提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務，希望「有信義的地方，就有信任和幸福」。