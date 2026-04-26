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▲王俐人昨晚在SWAG的直播尺度超大，老公林琮軒的社群保持沉默。（圖／翻攝自SWAG）

▲張凌赫分享自己手持相機的照片，吸引48萬人按讚。（圖／微博＠張凌赫）

▲有建商冒用金城武的照片做成廣告。（圖／翻攝自Threads）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（26）日的娛樂新聞搶先看，49歲女星王俐人昨晚在成人平台SWAG開啟大尺度直播，老公林琮軒社群保持沉默，未給任何評價。中國男星張凌赫在微博發文寫下「瞄準」2字，並分享自己手拿相機的照片，就吸引48萬粉絲按讚。男神金城武近日遭建商盜用肖像，透過AI做成廣告模板，經紀公司發聲回應了。王俐人昨日深夜在SWAG直播吸引5000多名粉絲上線觀看，只見她身穿性感蕾絲睡裙，裡面沒穿內衣，尺度超開。王俐人甚至還脫下上衣趴在床上，任由男優在她的美背上按摩，讓粉絲好奇難道老公不吃醋嗎？翻看林琮軒的社群，他近日無任何發文，上次更新已是上個月，對於王俐人的行為似乎沒意見，王俐人也坦言夫妻二人早就分居，林琮軒獨自在中國拍戲。28歲男星張凌赫靠古裝劇《逐玉》爆紅後，微博粉絲上看1847.2萬，昨日下午他久違更新私人貼文，不再是分享廣告、戲劇宣傳照，而是單純分享自己私下拿相機拍照的照片，並寫下「瞄準」2個字，貼曝光不到24小時，就湧入48萬粉絲按讚。大家看了紛紛留言：「哥哥好帥」、「已被俘獲」，還有人看出張凌赫的相機不便宜，直呼：「哥哥玩得太高級了，跟不上怎麼辦」。不老男神金城武近年淡出演藝圈，僅去年接下中國區的無印良品代言，拍攝一系列宣傳照、廣告，後續又沒新動態出現，讓粉絲相當關心他的近況。最近就有粉絲發現，金城武的身影出現在建商廣告上，還以為他又出來工作了，想不到經紀公司否認，稱這是建商用AI製圖做的，與金城武本人根本沒關係，痛斥建商這種行為根本就是在行騙。