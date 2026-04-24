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▲嵐下月31日要在東京舉辦最後的演唱會，之後團體活動就將正式終止。（圖／IG@arashi_5_official）

日本天團嵐（ARASHI）在昨（23）日宣布推出全新官方周邊「成員個人娃娃」，消息一出立刻引發粉絲熱議。不過最讓人意外的是，在公開名單中竟然只有大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也4位成員，唯獨缺少松本潤，讓不少人一度錯愕，直呼「怎麼會少一個」，但老粉絲其實都不意外，因為過去松本潤就曾在直播時說過，不喜歡用自己肖像做成的立牌，因此不想被做成娃娃週邊，也是有跡可循，只不過還是被吐槽：「好像釘子戶！」嵐將在今年5月31日的演唱會結束後，正式終止活動，為了讓粉絲有滿滿的收藏價值留作紀念，娃娃以成員過去演唱會中的經典Solo造型為設計靈感，每款售價約3500日圓（約台幣700元）。然而明明是5人團體中獨獨少了松本潤的版本，仍讓不少粉絲感到疑惑，甚至在社群上出現「是不是有什麼不想做的原因」等討論聲浪。其實松本潤對於個人周邊的態度一直相當明確。身為團內舞台與演出設計的重要角色，對美感與呈現方式都有著高標準，也曾在過去的節目中坦言：「我個人不喜歡壓克力立牌。」而嵐長期以來秉持一貫的團體原則，只要有成員對某項決定持保留或不願意的態度，就不會強行推動。因此其他成員選擇尊重他的想法，也並不令人意外。消息曝光後，不少人表示雖然有點遺憾，但也是表示理解，還有網友笑稱松本潤的堅持「像是在修高速公路時，最後一塊土地死都不賣的釘子戶」、「頑固到很好笑但又很合理」，對於松本潤的作風完全不意外。嵐自從2020年活動休止後，去年5月無預警透過粉絲俱樂部宣布，在今年將舉辦最後的巡迴演唱會後，團體活動就將終止，雖然並未使用「解散」一詞，但實際上就是意味著未來五人不會再以「嵐」團體知名合體活動。