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▲台南市長黃偉哲於阿克蘭手工產業貿易展上祝賀阿克蘭省建省70週年。(圖／南市府提供)

▲米拉弗洛斯省長感謝台南將阿克蘭視為重要國際夥伴。(圖／南市府提供)

▲馬來市長到場支持台南行銷。(圖／南市府提供)

台南市長黃偉哲訪菲城市外交火力全開，繼訪問台南在菲首個姊妹市後，隨即前往首個省級姊妹市——阿克蘭省向省長米拉弗洛斯 (Jose Enrique M. Miraflores) 表達建省70週年的祝賀。由於適逢該省知名觀光景點長灘島舉辦大型觀光活動，黃偉哲也把握國際人潮匯聚時機，親身站上第一線推廣台南，讓「下一站台南」成為現場最吸睛焦點。黃偉哲表示，此行參與建省系列活動「阿克蘭手工產業貿易展」（Hinuguran it Akeanon Trade Fair），見證了當地鳳梨纖維織布工藝的傳承與創新，他也一一走訪各城市的活動攤位，與在地業者交流，深化對彼此產業的了解。米拉弗洛斯十分感謝台南將阿克蘭視為重要國際夥伴。因此力邀黃偉哲再訪，一同慶祝阿克蘭省史上的重要時刻。他也願與黃偉哲攜手支持雙方在重要活動上的交流，並盼將合作延伸至學生教育、實習等領域，深化夥伴關係。另該省「2026愛上長灘島（LOVE BORACAY 2026）」開幕活動今（24）日登場，吸引大量國際旅客抵長灘島。台南市政府於現場設置宣傳攤位，海邊風帆船也印製台南景點強力行銷。黃偉哲也親身上場介紹台南古蹟、美食與文化，結合台南運河開通百週年議題強力推廣，現場互動熱絡、詢問度高，成功帶動台南觀光討論熱度，展現城市行銷即戰力。駐菲代表處公使李廷盛、阿克蘭省議員Jupiter Gallenero及馬來市長Frolibar Bautista也到場力挺。阿克蘭省自1956年設省至今，以「鳳梨纖維織布」（Piña textile）聞名，該技藝已於2023年被聯合國教科文組織列入無形文化資產。台南與阿克蘭在觀光文化領域互動密切，阿克蘭省去(2025)年曾組團來台參與大台南旅展設攤。