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▲安海瑟薇15歲那年知道哥哥是同志後，就選擇支持家人，離開天主教。（圖／翻攝自麻雀變公主IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》將由4名原班人馬回歸主演。（圖／翻攝自二十世紀影業）

好萊塢甜心安海瑟薇（Anne Hathaway）以電影《麻雀變公主》、《穿著PRADA的惡魔》走紅，出道多年憑藉穩定演技與清新形象累積高人氣。近期隨著續作《穿著PRADA的惡魔2》確定將於4月29日在台上映，讓不少影迷再度關注起她螢光幕外的成長故事；其中，鮮為人知的是，安海瑟薇曾一度夢想當修女，15歲那年得知哥哥是同性戀後，她果斷選擇退出天主教，力挺家人。安海瑟薇出身於虔誠的天主教家庭，從小受到宗教薰陶，青少年時期一度對宗教生活產生嚮往，甚至認真考慮要成為一名修女。她過去受訪時提到，當時對信仰抱持相當純粹的想法，認為那是一條能讓自己奉獻一切與找到人生方向的道路。但這樣的人生規劃，隨著家庭狀況的改變，出現了明顯轉折。轉折點發生在她15歲那年，安海瑟薇的哥哥麥可（Michael Hathaway）向家人坦承自己的性向。面對天主教對同志族群的立場，安海瑟薇開始產生質疑，並重新思考自身信仰。她曾公開表示，「」所以安海瑟薇決定離開天主教，放棄當修女。除了安海瑟薇外，她的弟弟和爸媽也選擇一同調整信仰方向，轉而接觸對同性戀族群較為開放與包容的教會體系。這段經歷對安海瑟薇影響深遠，也讓她在日後面對公共議題時，態度更加鮮明。安海瑟薇曾多次在公開場合替LGBTQ+族群發聲，還將販售婚照的所得捐給推動同性婚姻合法化的非營利組織，更簽署了給前總統歐巴馬的支持同婚公開信。從安海瑟薇的實際行動可以看到，她對哥哥的愛、對同性戀族群的支持不只是嘴上說說，也讓不少LGBTQ+族群封她為婚姻平權女神。而安海瑟薇主演的電影《穿著PRADA的惡魔》時隔20年，將在本月底上映續集。這次安海瑟薇將再度與梅莉史翠普（Meryl Streep）同台飆戲，故事背景設定在數位崛起的時代，紙本媒體逐漸式微，《Runway》雜誌面臨嚴峻考驗。米蘭達（梅莉史翠普飾）和前助理艾蜜莉（艾蜜莉布朗飾）成為敵人，小安（安海瑟薇飾）則回到《Runway》與米蘭達一起共同奮戰。相隔多年再度回歸代表作，安海瑟薇的角色轉變也被視為一大看點。從初入職場的青澀模樣，到歷經現實洗禮後的成熟樣貌，不少影迷好奇她將如何詮釋角色成長軌跡。隨著電影上映進入倒數，相關話題持續升溫，也讓這部經典作品的續集討論度居高不下。