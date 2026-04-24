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鄭嘉睿控訴遭霸凌 身心崩潰取消來台行程

南珉貞心疼鄭嘉睿 認：韓國環境比不上台灣

▲南珉貞（如圖）來台發展2年，透露希望未來能在台灣買房。（圖／記者吳翊緁攝影）

韓啦啦隊女孩遭羞辱 鄭嘉睿揭高層惡行

韓國職棒啦啦隊圈近日爆出爭議，原任起亞虎啦啦隊隊長的鄭嘉睿，公開揭露長期遭到行銷公司高層言語霸凌，事件曝光後她決定辭去啦啦隊職務，並取消來台行程，引起外界譁然。希望對方能挺過難關。韓國啦啦隊員鄭嘉睿是李珠珢的前同事，日前透露自己長期遭到行銷公司高層言語霸凌，壓力大到比賽前躲在廁所痛哭，甚至需要靠服用藥物來維持身心靈狀況。事件曝光後引起關注，鄭嘉睿決定辭去啦啦隊職務，並取消來台行程，讓粉絲們擔心不已。Fubon Angels韓籍啦啦隊員南珉貞今出席活動被問到此事，表示自己過去未遇到霸凌情況，但自己聽了有點擔心，「因為老實說韓國環境比不上台灣」，希望透過事件能讓韓國啦啦隊待遇變得更好。此外，南珉貞也盼鄭嘉睿能挺過困難，隔空向對方喊話說：「一定會有雨過天晴的一天，好好休息一定能恢復。」南珉貞來台發展2年，分享台、韓啦啦隊之間的差異，她表示：「第一年我會說在台灣比較自在、空間比較開放，現在希望跟隊友有更多交流，去適應並符合這邊的文化跟規矩。」笑說自己身為前輩，要成為其他人的模範，來台後更考慮在這裡買房。回顧鄭嘉睿遭霸凌一事，她指出球團外包的體育行銷公司一名經理A先生，長期對啦啦隊女孩們進行精神壓迫，導致自己罹患嚴重焦慮與憂鬱症，需長期服藥與接受治療，A先生甚至在賽前會議時，當眾對啦啦隊員咆哮長達10分鐘，不僅出言羞辱「太蠢」，還脫口威脅「要把你們都弄死。」消息曝光後，加害者A先生透過社群發表長文道歉，承認自身言行不當並宣布辭職，他在文中提到因對鄭嘉睿「期望過高」，在會議中聽到她消極的發言才會一時情緒失控。