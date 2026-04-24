我是廣告 請繼續往下閱讀

2026 ATTA台中國際旅展今(24)日起一連4天於台中國際會展中心登場。參山處今年以「療癒」為切入點，主打「趣遊參山」主題館，將山嶽美景與茶文化、溫泉農遊深度結合。現場除祭出多項限時優惠與一元競標活動外，更強調「展場即體驗」的策展概念，旨在提供民眾從參觀到消費的一站式中臺灣旅遊規劃服務。參山處長曹忠猷表示，「比在地更懂在地」是參山處的核心策略。他強調，觀光發展不應僅限於資源盤點，更需將文化、景觀與產業深度「轉譯」為具市場競爭力的旅遊商品。本次旅展透過限時優惠與限定遊程，將旅遊想像直接與消費行為連結，藉此放大中臺灣觀光在國際與國內市場的能見度。▲在地業者熱情推廣特色商品，展現參山多元魅力(圖／參山處提供2026.4.24)此次參山館規劃「展場即體驗」模式，推出包括快問快答、一元競標及行程推薦等互動環節，並積極推廣低碳旅遊概念。展位聯合多家在地特色業者，如自然圈農場、湯悅溫泉會館、富興茶業文化館及巧克力雲莊等，祭出旅展限定優惠方案。此外，展場每日下午（13:30及15:00）提供限額的東方美人茶品茗體驗，邀請民眾從感官出發，深度認識中臺灣名茶文化。為提升買氣，現場推出「消費滿五百即可抽獎」活動，獎項包括四人平日住宿券、溫泉體驗券及「喔熊」周邊商品，主打「人人有獎」以強化消費誘因。隨旅展熱潮，曹忠猷亦針對春末旅遊提出專業建議：目前八卦山虎山巖金針花正進入盛放期，結合藤山步道與挑水古道的油桐花景觀，可形成「金黃與雪白」交織的視覺盛宴；而新竹獅頭山區則以雪白桐花步道為主軸，提供多元層次的春季深度旅遊體驗。參山處呼籲民眾把握展期，前往臺中國際會展中心規劃專屬的療癒假期。