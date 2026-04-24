中央普發現金一萬元將在 4 月 30 日截止，地方加碼的大紅包也可以領囉！澎湖縣湖西鄉宣布，為提振在地消費並照顧鄉民，今（24）日起正式發放每人 5000 元 的「經濟振興禮金」。各村辦公處一早便湧現領取人潮，許多民眾領到現鈔後直呼「太開心」。究竟誰能領？怎麼領？本文整理完整懶人包，提醒符合資格的鄉民，備妥「2 樣物品」快去領錢！
🟡 發放資格：誰能領這 5000 元？
想領取這份加碼紅包，必須符合以下設籍條件：
🟡 領取期程：兩階段地點別跑錯
發放作業分為村辦公處與鄉公所兩階段，本週末更有「加班服務」：
前往領取前，請再次檢查包包，備妥以下證明文件：
根據相關報導，湖西鄉長陳振中今視察各村發放情況時表示，現今經濟環境不景氣，透過這筆 5000 元禮金的發放，希望能實質減輕鄉民生活負擔，並活絡地方經濟發展。現場除了鄉公所人員，轄區派出所長也到場督軍維護秩序。不少鄉民表示要拿這筆錢來採買魚貨或補貼家庭支出，感受到了地方政府的暖心關懷。
祝符合資格的鄉民都能順利領到這份 5000 元加碼禮金！
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想領取這份加碼紅包，必須符合以下設籍條件：
- 一般鄉民： 於民國 115 年 3 月 29 日（含當日）前設籍於湖西鄉之鄉民。
- 新生兒： 115 年 3 月 29 日前出生，並於 115 年 6 月 30 日前完成設籍，且其父或母一方在基準日（3/29）設籍於湖西鄉者，同樣享有領取資格。
發放作業分為村辦公處與鄉公所兩階段，本週末更有「加班服務」：
|階段
|日期時間
|辦理地點
|第一階段
|4/24 - 5/8 (上班時間)
|各村辦公處
|週末加班
|4/25 - 4/26 (六日加班)
|各村辦公處
|第二階段
|5/11 - 6/30 (上班時間)
|湖西鄉公所建設課
⚠️ 領取期限： 截止日為 115 年 6 月 30 日 17 時 止，逾期未領取者視同放棄，公所將不再補發。🟡 帶這 2 物領錢啦！領取方式說明
前往領取前，請再次檢查包包，備妥以下證明文件：
- 本人領取： 國民身分證正本、印章（姓名須與身分證一致）。
- 委託代領： 代領人須帶「身分證與印章」，並備齊委託人的「身分證正本、影本、戶口名簿（或 115/1/1 後版本之戶籍謄本）」。
- 新生兒代領： 檢附新生兒戶籍謄本或戶口名簿，以及父（或母）之身分證、印章。
根據相關報導，湖西鄉長陳振中今視察各村發放情況時表示，現今經濟環境不景氣，透過這筆 5000 元禮金的發放，希望能實質減輕鄉民生活負擔，並活絡地方經濟發展。現場除了鄉公所人員，轄區派出所長也到場督軍維護秩序。不少鄉民表示要拿這筆錢來採買魚貨或補貼家庭支出，感受到了地方政府的暖心關懷。
祝符合資格的鄉民都能順利領到這份 5000 元加碼禮金！