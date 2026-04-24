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發放資格：誰能領這 5000 元？

一般鄉民 ： 於民國 115 年 3 月 29 日（含當日）前設籍於湖西鄉之鄉民。

： 於民國 115 年 3 月 29 日（含當日）前設籍於湖西鄉之鄉民。 新生兒： 115 年 3 月 29 日前出生，並於 115 年 6 月 30 日前完成設籍，且其父或母一方在基準日（3/29）設籍於湖西鄉者，同樣享有領取資格。

🟡 領取期程：兩階段地點別跑錯

階段 日期時間 辦理地點 第一階段 4/24 - 5/8 (上班時間) 各村辦公處 週末加班 4/25 - 4/26 (六日加班) 各村辦公處 第二階段 5/11 - 6/30 (上班時間) 湖西鄉公所建設課

⚠️ 領取期限： 截止日為 115 年 6 月 30 日 17 時 止，逾期未領取者視同放棄，公所將不再補發。





帶這 2 物領錢啦！領取方式說明

本人領取 ： 國民身分證正本、印章（姓名須與身分證一致）。

： 國民身分證正本、印章（姓名須與身分證一致）。 委託代領 ： 代領人須帶「身分證與印章」，並備齊委託人的「身分證正本、影本、戶口名簿（或 115/1/1 後版本之戶籍謄本）」。

： 代領人須帶「身分證與印章」，並備齊委託人的「身分證正本、影本、戶口名簿（或 115/1/1 後版本之戶籍謄本）」。 新生兒代領： 檢附新生兒戶籍謄本或戶口名簿，以及父（或母）之身分證、印章。

實質挹注！鄉長陳振中視察發放現場

中央普發現金一萬元將在 4 月 30 日截止，地方加碼的大紅包也可以領囉！澎湖縣湖西鄉宣布，為提振在地消費並照顧鄉民，今（24）日起正式發放每人 5000 元 的「經濟振興禮金」。各村辦公處一早便湧現領取人潮，許多民眾領到現鈔後直呼「太開心」。究竟誰能領？怎麼領？本文整理完整懶人包，提醒符合資格的鄉民，備妥「2 樣物品」快去領錢！想領取這份加碼紅包，必須符合以下設籍條件：發放作業分為村辦公處與鄉公所兩階段，本週末更有「加班服務」：前往領取前，請再次檢查包包，備妥以下證明文件：根據相關報導，湖西鄉長陳振中今視察各村發放情況時表示，現今經濟環境不景氣，透過這筆 5000 元禮金的發放，希望能實質減輕鄉民生活負擔，並活絡地方經濟發展。現場除了鄉公所人員，轄區派出所長也到場督軍維護秩序。不少鄉民表示要拿這筆錢來採買魚貨或補貼家庭支出，感受到了地方政府的暖心關懷。祝符合資格的鄉民都能順利領到這份 5000 元加碼禮金！