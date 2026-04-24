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▲黃沐妍親發文反擊批評她不顧胎兒安全的酸民。（圖／Threads@tystarpiggggg）

35歲藝人黃沐妍（小豬）在去年10月結婚、11月宣布懷孕好消息，而目前已懷孕9個月的她，在日前挺著36周的大孕肚參加5K路跑活動，讓外界都非常佩服。不過近日卻出現不同聲音，部分網友質疑她不顧胎兒安全。對此，她也在今（24）日於社群發文正面回應，表示身為孕媽咪，才發現過往的自己有很多認知落差，「不用隨時證明自己是對的。」並強調每個人都要對自己的選擇負責。黃沐妍在日前挺著36周孕肚參加5K路跑活動，讓許多人都很佩服。但不料卻也出現部分質疑聲浪，有網友認為她此舉不顧胎兒的安全，意外引發批評。黃沐妍也對此做出回應，她表示身為孕媽咪，才知道過往有很多認知落差，並認為不用隨時證明自己是對的，「因為百百種身分，都是不同的生活方式。每個人都要對自己的選擇負責任，一切尊重。」她也在最後強調：「請相信，每個母親絕對比任何人，都愛自己的孩子。」黃沐妍日前參加5K路跑活動，只見她穿著運動內衣，挺著將臨盆的巨大孕肚，肚子上還寫著「36W」，代表胎兒已36周，跟著人群一起熱情奔跑，就算跑到全身汗，也露出開心燦笑，讓大家都非常佩服她的意志力。她還在今天再度曬出孕肚寫下：「再12天，要跟錢錢（小孩胎名）見面了。」流露出滿滿期待。而黃沐妍挺孕肚參加路跑，也引來了婦產科醫生現身留言串，表示：「只要產檢正常，維持原有的高強度運動對母嬰更有利。」強調跑步不會增加早產風險，規律運動反而能降低妊娠糖尿病風險，並大幅減少剖腹產率，讓分娩過程更順利。該名醫生也指出胎兒在羊水緩衝下很安全，喊話：「請停止用恐懼限制女性，運動是對母嬰健康最科學、最有力的投資！」事實上，黃沐妍原本就熱愛運動，除了這次的5K路跑外，還在懷孕期間也參加了3場馬拉松賽事。但其實，她在得知懷孕後，第一時間就與醫師討論是否該放棄馬拉松行程，不料醫師反問她：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」這句話讓她陷入兩難。最終她決定帶著寶寶一起追夢，表示：「如果我媽媽因為我沒完成她想做的事，我會很難過，所以我選擇讓他陪我一起完成。」黃沐妍也順利帶著寶寶跨越時差，完成芝加哥馬拉松、紐約馬拉松。