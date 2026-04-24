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▲李冰冰（右）跟攝影記者表示，宋慧喬中文說得很好，宋慧喬（左）聽了露出害羞的笑容。（圖／翻攝自娛樂偵察社微博）

▲宋慧喬2年前來台出席代言活動，親口說出「很開心見到你們」、「餓死了」、「飽死了」等中文單字。（圖／記者葉政勳攝影）

韓星宋慧喬（喬妹）戲齡約30年，代表作有連續劇《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》，2023年憑《黑暗榮耀》拿下百想視后。貴為國際巨星的宋慧喬，近日出席活動被中國女星李冰冰爆料會說中文，還說得很流利，女神則是笑笑沒有否認，引發網路熱議。宋慧喬昨（23）日現身法國巴黎出席Chaumet高定珠寶活動，與法國女星蘇菲瑪索、中國女星李冰冰同框，拍照環節，中國攝影記者以英文指示宋慧喬看鏡頭，這時，李冰冰突然說：｢她會說中文！中文說得很好！｣一旁宋慧喬聽了露出害羞的笑容，接著攝影師再以中文說「看這裡」，宋慧喬立刻轉向該名記者，似乎真的能理解中文意思。該段影片在網路瘋傳，關鍵字還登上微博熱搜，網友紛紛表示：「竟然精通了！厲害」、「漢語走遍世界」、「可以來中國拍戲了！」宋慧喬過去參演華語電影如王家衛執導的《一代宗師》、吳宇森執導的《太平輪》而學過中文，能用中文進行基本的打招呼和對答，她在2024年來台出席代言活動，曾經親口說出「謝謝」、「很開心見到你們」、「餓死了」、「飽死了」等中文詞彙，一度驚呼全場。生 日：1981年11月22日（44歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》