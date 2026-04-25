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▲李夢（左）在朱珠面前擺高姿態，被觀眾罵翻。（圖／愛奇藝提供）

李夢在《墨雨雲間》中飾演瘋批長公主「婉寧」，為愛癲狂的形象深植人心，而她在新戲《蜜語紀》中飾演介入朱珠婚姻的小三，在一場飯局上，她為了羞辱身為店員的朱珠，把骨頭丟到地上要她趴下去撿，朱珠蹲下去時順勢將李夢的裙擺勾在桌角的釘子上，導致李夢起身時，直接將手中的茶潑向婆婆，大快人心。《蜜語紀》精彩場面不斷，其中一場在飯店餐廳的戲碼更引起觀眾討論，朱珠飾演的「蜜語」臨時被調去飯店餐廳支援，卻遇上前夫帶著小三（李夢 飾）跟家人聚餐，李夢刻意擺出勝利者姿態，不僅言語挑釁，還故意把骨頭殘渣丟到地上，指使她清理，藉此羞辱她。但是朱珠並未情緒失控，而是表面順從地蹲下來清理，實則偷偷利用肢體位置與時機，把李夢的衣服勾在座椅的釘子上，讓李夢在起身瞬間，狼狽地跌坐在婆婆身上，還潑了婆婆一身水，整個過程幾乎沒有多餘台詞，觀眾也形容這段是無聲的反擊，令人印象深刻。朱珠在出席宣傳活動時特別感謝李夢，直言她在詮釋壞女人時完全不顧角色是否討喜，或是會不會被網友罵，而是專注地把尖銳和利己的一面發揮得淋漓盡致，她說：「我覺得如果對手演員不在狀態裡，你再怎麼用力也撐不起整部戲，《蜜語紀》最難得之處就在於所有演員都願意給出最真實、最有力量的表演，我也特別佩服李夢的勇氣。」李夢則說，她在看過劇本後，想到韓劇《黑暗榮耀》裡，由女星林智妍飾演的「朴涎鎮」，並主動向劇組提出希望能以該角色作為參考方向，她認為，這類角色的魅力在於毫不掩飾的自我中心與攻擊性，而「魯貞貞」正是一個打破傳統女性道德框架的存在，對演員來說這樣的角色很具挑戰性。