中央氣象署表示，鋒面通過與東北季風增強影響，各地降雨機率明顯提高，西半部普遍出現陣雨或雷雨，局部地區有大雨機率，東半部與離島也有降雨。根據觀測顯示，24日截至下午14時40分，中部與新竹一帶累積雨量最高，彰化竹塘達64.5毫米；短時間強降雨則集中在屏東、彰化與高雄。氣象署指出，這波降雨將持續至週日才好轉，期間須留意局部強對流帶來的瞬間雨勢。
春雨鋒面襲全台！彰化縣「整日雨量」排名第一
氣象署表示，目前降雨分布相當廣泛，從觀測資料來看，整體雨勢不容小覷。根據統計，4月24日0時至14時40分，累積雨量前10名多集中在中部與新竹一帶，其中彰化、雲林與桃園地區表現最為明顯，顯示鋒面影響範圍已全面擴散至西半部。此外，短時間內的強降雨也開始出現。從最新一小時雨量觀測可見，南部與中部局部地區對流發展明顯，屏東、彰化、高雄等地皆有瞬間較大雨勢，顯示鋒面系統仍持續活躍中。
🟡整日累積雨量前10名（4/24 00:00－14:40）
◼︎64.5mm 彰化縣竹塘鄉田頭村
◼︎62.5mm 桃園市平鎮區
◼︎62.0mm 彰化縣大城鄉
◼︎61.5mm 彰化縣溪州鄉
◼︎60.0mm 雲林縣西螺鎮
◼︎58.0mm 彰化縣北斗鎮
◼︎55.5mm 新竹市國一N094K
◼︎55.0mm 新竹縣新埔鎮
◼︎55.0mm 新竹縣竹北市
◼︎55.0mm 新竹縣寶山鄉
🟡近一小時累積雨量（4/24 15:40－14:40）
◼︎21.5mm 屏東縣鹽埔鄉
◼︎19.0mm 屏東縣三地門鄉
◼︎17.0mm 彰化縣北斗鎮
◼︎14.5mm 彰化縣田中鎮
◼︎13.5mm 高雄市旗山區
◼︎12.5mm 花蓮縣鳳林鎮
◼︎11.0mm 南投縣水里鄉
◼︎10.0mm 南投縣魚池鄉
◼︎10.0mm 南投縣仁愛鄉
◼︎9.0mm 彰化縣芬園鄉
豪雨下到明天！下週又有新一波鋒面報到
氣象署預報員朱美霖指出，未來一週內預計會有兩波較為明顯的降雨系統，第一波落在今明兩天，另一波則預計在下週三（29日）與週四（30日）再度報到，屆時將有新一波鋒面接近台灣。
朱美霖表示，目前這道鋒面結構主要位於台灣上空附近，近海區域對流發展旺盛，雖然對陸地的整體影響尚未達最劇烈程度，但中南部地區仍處於較不穩定的狀態，局部地區不時有強對流雲系發展，容易帶來短時間明顯降雨。
氣象署預估，今日至晚間全台各地都可能出現局部陣雨，這波鋒面影響大致會延續到週日，之後天氣才有機會逐步回穩。不過緊接著下週中期，隨著另一道鋒面南下，各地降雨機率將再度升高，氣溫也會隨之出現新一波下滑，整體天氣仍需持續觀察。
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氣象署表示，目前降雨分布相當廣泛，從觀測資料來看，整體雨勢不容小覷。根據統計，4月24日0時至14時40分，累積雨量前10名多集中在中部與新竹一帶，其中彰化、雲林與桃園地區表現最為明顯，顯示鋒面影響範圍已全面擴散至西半部。此外，短時間內的強降雨也開始出現。從最新一小時雨量觀測可見，南部與中部局部地區對流發展明顯，屏東、彰化、高雄等地皆有瞬間較大雨勢，顯示鋒面系統仍持續活躍中。
◼︎64.5mm 彰化縣竹塘鄉田頭村
◼︎62.5mm 桃園市平鎮區
◼︎62.0mm 彰化縣大城鄉
◼︎61.5mm 彰化縣溪州鄉
◼︎60.0mm 雲林縣西螺鎮
◼︎58.0mm 彰化縣北斗鎮
◼︎55.5mm 新竹市國一N094K
◼︎55.0mm 新竹縣新埔鎮
◼︎55.0mm 新竹縣竹北市
◼︎55.0mm 新竹縣寶山鄉
🟡近一小時累積雨量（4/24 15:40－14:40）
◼︎21.5mm 屏東縣鹽埔鄉
◼︎19.0mm 屏東縣三地門鄉
◼︎17.0mm 彰化縣北斗鎮
◼︎14.5mm 彰化縣田中鎮
◼︎13.5mm 高雄市旗山區
◼︎12.5mm 花蓮縣鳳林鎮
◼︎11.0mm 南投縣水里鄉
◼︎10.0mm 南投縣魚池鄉
◼︎10.0mm 南投縣仁愛鄉
◼︎9.0mm 彰化縣芬園鄉
豪雨下到明天！下週又有新一波鋒面報到
氣象署預報員朱美霖指出，未來一週內預計會有兩波較為明顯的降雨系統，第一波落在今明兩天，另一波則預計在下週三（29日）與週四（30日）再度報到，屆時將有新一波鋒面接近台灣。
朱美霖表示，目前這道鋒面結構主要位於台灣上空附近，近海區域對流發展旺盛，雖然對陸地的整體影響尚未達最劇烈程度，但中南部地區仍處於較不穩定的狀態，局部地區不時有強對流雲系發展，容易帶來短時間明顯降雨。
氣象署預估，今日至晚間全台各地都可能出現局部陣雨，這波鋒面影響大致會延續到週日，之後天氣才有機會逐步回穩。不過緊接著下週中期，隨著另一道鋒面南下，各地降雨機率將再度升高，氣溫也會隨之出現新一波下滑，整體天氣仍需持續觀察。