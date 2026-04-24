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南珉貞媽媽癌細胞轉移 吐病況：醫生說不好

▲南珉貞（如圖）來台發展2年，母親節即將到來，她透露已經挑好掃地機器人、智慧清潔家電要送給媽媽。（圖／記者吳翊緁攝影）

南珉貞現身球場 賣力應援引球迷關注

Fubon Angels韓籍成員南珉貞的媽媽罹患甲狀腺癌，雖已經開刀切除病灶，不過近日透露癌細胞轉移骨髓，必須嘗試不同的治療方式。今（24）日南珉貞出席家電品牌一日店長活動，被問到媽媽的病況，語氣沉重表示：「醫生說有點不好。」此外，南珉貞透露上周媽媽才來台灣找她，母女倆提前歡慶母親節，一起去了球場、百貨公司，她也挑選了掃地機器人、智慧清潔家電等用品送給媽媽，看得出彼此感情深厚。南珉貞去年初透露媽媽罹患甲狀腺癌，日前癌細胞轉移至骨髓。今被問到病況，南珉貞憂心表示：「媽媽跟我說沒有感覺，但是醫生說有點不好。」透露目前已進行別的療程。是否對媽媽講什麼加油打氣的話？南珉貞說：「其實⋯我有點害羞，所以沒有加油的話，但是我付治療的錢給媽媽。」南珉貞來台發展2年，母親節即將到來，她透露已經挑好掃地機器人、智慧清潔家電要送給媽媽。值得一提的是，媽媽雖抗癌中，但上週仍飛來台灣找她，母女倆一起去了球場、逛百貨公司，度過美好時光。其中，南珉貞的媽媽現身球場也立刻引起粉絲關注，她透露媽媽非常賣力應援，笑說：「她很厲害，比我厲害。」事實上，南珉貞曾透露母親罹患甲狀腺癌動刀一事，嘆身體機能大不如前，母女倆一起拍片時，媽媽在影片裡分享當時得知罹患癌症的心情，表示並沒有產生負面想法，反而最擔憂帶給女兒南珉貞影響。她提到南珉貞雖然外表強勢，但實際上「只是假裝堅強」內心相當脆弱，身為一個母親，她希望女兒可以一直保持快樂，一番話讓南珉貞聽了頻頻拭淚。南珉貞則心疼母親因為手術將甲狀腺都切除了，所以要吃一輩子的藥，更曾經一度產生手抖、呼吸困難等症狀緊急送醫，讓當時人在台灣的南珉貞只能透過電話了解狀況，對此感到非常無助。