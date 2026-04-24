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勞動部為了解初入職場受僱者薪資水準，今（24）日公布「2025年初任人員薪資統計結果」，發現新鮮人薪資平均數為3.9萬元，年增5.4%，其中大學畢業者3.6萬元，研究所則5.3萬元。據調查，2025年初任人員教育程度為大學以上占比為91.9%，其中研究所為21.5%，大學畢業初任人員以女性占57.8%較多，研究所則以男性占59.1%較多。針對薪資，去年初任人員薪資平均數為3.9萬元，年增5.4%，其中大學畢業者3.6萬元，研究所則5.3萬元；初任人員薪資中位數為3.6萬元，代表有一半的新鮮人薪水大於3.6萬元，其中大專為3.4萬元，研究所5.1萬元。而去年領取最低工資28,590元的新鮮人約2.4萬人，較2024年減少4000人。另外，社會新鮮人以任職製造業占20.8%最多，批發及零售業占16.1%次之，醫療保健及社會工作服務業占12.3%居第三，其餘占比較高行業包括專業科學及技術服務業8.8%、教育業8.6%、住宿及餐飲業6.7%；與2024年相較，以製造業占比上升1.2個百分點較多。勞動部也揭露，去年大學畢業者以醫療保健及社會工作服務業薪資平均4.2萬元最高，金融及保險業3.9萬元次之；研究所則以出版影音及資通訊業6.1萬元最高，製造業6萬元次之。男女差異方面，勞動部也調查發現，專科及大學初任人員中，女性分別占81.4%及57.8%，均高於男性，研究所則男性占59.1%，高於女性；女性初任人員平均薪資是男性的90.8%，性別薪資差距為9.2%。