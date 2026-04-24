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行政院於4月13日正式拍板放寬外籍幫傭申請門檻，開放家有「未滿12歲兒童」的家庭皆可申請，預計全台逾144萬戶受惠。根據人力銀行最新發布的調查，高達64%的上班族對新制表達高度肯定，並直言雙薪家庭最大的死穴就是「無人替換照顧」，外籍幫傭不僅減輕育兒壓力，更有望解決職場人才流失問題。根據人力銀行「上班族育兒困境暨家庭幫傭需求調查」顯示，63.4%家庭育兒仰賴配偶照顧、37%仰賴托嬰中心或幼兒園，29.3%為祖父母支援。困境包括，62.1%的父母苦於「沒有人手可替換照顧」，56.7%為經濟開銷大、46.3%孩子生病無法臨時請假，以及44.6%突發狀況難以處理，38.2%缺乏替手，這些狀況讓許多父母身心俱疲。面對這些壓力，根據調查多數家長認為外籍幫傭帶來的實質效益，61.3%為「減輕父母育兒壓力」、51.7%「讓父母有充足休息時間」，以及39.2%「改善家庭生活品質」，34.7%認為有助於穩定勞動力與降低離職率。人力銀行指出，聘僱外籍幫傭能分擔接送孩子與日常繁瑣家務，讓父母不再陷入長時間的高壓狀態。為解決民眾費用、語言溝通等門檻，1111人力銀行即策略結盟菲律賓大型仲介，推出「外傭專區」，協助民眾媒合。