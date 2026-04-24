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▲NCT前成員黃旭熙（Lucas）2021年被爆出劈腿多位粉絲、玩弄感情等負面新聞，導致他退團。（圖／IG@lucas_xx444）

NCT前成員Lucas黃旭熙確定離開SM娛樂！SM在今（24）日透過粉絲平台Weverse發布聲明，宣布雙方專屬合約已正式終止，結束長達多年的合作關係。他在2021年被爆出「把粉絲當後宮」等醜聞暫停活動，2023年退出團體改往個人路線發展，如今正式離開公司。SM在聲明中表示：「與Lucas的專屬合約已於2026年4月24日到期結束。」同時也提到，從練習生時期到出道後的多樣活動，雙方累積了珍貴的合作回憶，未來將持續支持他展開新的挑戰，並希望粉絲以溫暖的目光關注他的全新起點。Lucas是1999年出生的香港人，2018年透過SM娛樂旗下團體NCT出道，隨後以NCT U、WayV及SuperM成員身分活躍於海內外市場，累積高人氣。然而他在2021年遭到爆料是渣男，不但「把粉絲當後宮」，甚至會說成員閒話，讓他形象瞬間暴跌，暫停活動經過長時間沉寂後，最終於2023年5月正式退出團體，直到2024年才宣布以Solo身分出道，之後還曾來台灣拍攝電視劇《時候(A Time)》。隨著合約到期離開SM，Lucas未來動向也備受關注。大家好，這裡是SM娛樂。首先，衷心感謝一直以來給予Lucas關心與喜愛的粉絲們。在此告知，本公司與Lucas的專屬合約已於4月24日正式終止。從練習生時期到出道後展現多樣活動的過程中，我們將珍惜與Lucas一同累積的時光，也會為他未來展開的全新挑戰應援。也希望粉絲們能以溫暖的目光，陪伴Lucas迎接嶄新的出發。謝謝大家。