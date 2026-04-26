我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城（中）早年於《龍兄虎弟》獻唱〈我很醜可是我很溫柔〉。（圖／翻攝自Threads）

郭富城：我很醜！費玉清、張菲一臉懵

▲費玉清（右）與張菲（左）聽郭富城（中）唱歌傻眼笑場。（圖／翻攝自Threads）

近日一段台灣經典綜藝《龍兄虎弟》的舊影片在Threads上瘋傳，正值顏值巔峰的「四大天王」郭富城受邀擔任嘉賓，頂著招牌俊俏中分頭，深情款款地唱起趙傳的名曲〈我很醜可是我很溫柔〉，歌喉清亮動聽，可是他那無可挑剔的臉蛋配上自嘲外貌的歌詞，瞬間產生極大反差感，主持人張菲與費玉清在一旁頻頻露出「黑人問號」的表情，令人噴笑，意外引發網友討論。郭富城獻唱〈我很醜可是我很溫柔〉片段再被翻出，最讓觀眾津津樂道的，是一旁費玉清及張菲的真實反應，當郭富城唱出「我很醜 可是我很溫柔」時，鏡頭捕捉到2人露出滿臉懵的表情，尤其費玉清一臉懷疑的神情，彷彿說著：「如果你算醜，那我們算什麼？」這段極具喜劇效果的互動，成為年輕網友瘋傳的搞笑迷因，令人捧腹。這段影片曝光後，粉絲們看了既懷念又好笑，紛紛在留言區幽默「打抱不平」，不少網友搞笑開嗆，直呼郭富城根本是「綠茶男婊」，仗著擁有頂級帥臉卻唱著自己醜，實在太會「假裝委屈」，紛紛笑稱：「如果這叫醜，我連當人的資格都沒有了」、「這根本是最高級的炫耀」、「唱得一點說服力都沒有」，展現對其顏值高度肯定。雖然被開玩笑冠上「綠茶」的逗趣標籤，但這段珍貴畫面其實帶給大眾滿滿的溫暖回憶，郭富城當年即便紅遍兩岸三地，仍總以謙遜、有禮且親民的態度待人，深得觀眾喜愛，時至今日，郭富城依然保持高度的敬業精神與天王風範，這段跨越時空的綜藝經典，不僅讓人再次讚嘆他的天王級神顏，也見證了一位巨星永久不衰的個人魅力。