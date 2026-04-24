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針對民進黨立委郭國文在立法院質詢有關消除盤中零股與整股交易制度的差異問題，金管會今（24）日有最新回覆，如果與整零股市場交易制度相同，可能衍生3大問題，包括價差無法消彌且亦導致市場爭議、系統維護成本及複雜度增加。開放信用交易等交易工具可能增加市場風險，目前先就調整零股市場的委託及交易時間與整股相同，進行研議，即開盤時間提早至上午9時，預計10月底完成意見蒐集。若取得共識，可研擬並審核規章及系統調整方案，預計最快2027年7月底完成。由於台股市場價格發現功能主要來自整股市場，為讓投資人得參酌整股市場價格於零股市場下單，證交所及櫃買中心設計整股市場於上午9時開盤後，盤中零股市場接續於9時10分開始撮合，有利於零股投資人參考大盤走勢後，再決定盤中零股的交易價格，避免整、零股同時開盤，存在2個交易市場，衍生投資爭議及糾紛上其次亦可分散整股市場開盤作業全體證券商系統及作業負荷量。證交所考量盤中零股市場流動性較低，若採逐筆交易，價格易劇烈波動，增加市場操縱風險，且投資人可能將整股交易拆單至零股市場，造成流動性分散且影響整股市場價格發現功能，故採5秒集合競價方式，亦能兼顧證券商系統與作業負荷，維持市場穩定性。金管會認為，盤中零股市場政策目的為普惠金融，讓小資族亦得參與證券市場之買賣，惟為避免小額交易者未能承擔高槓桿交易之風險，暫不開放信用交易、當沖及借券等槓桿性交易工具。為避免證券商從業人員誤植盤中零股交易的交易單位而引發交易糾紛，故其買賣委託及回報方式，僅以電子式交易型態為限，但委託人為專業機構投資人者，不在此限，與整股交易之委託得採人工、電子下單等方式有別。金管會表示，零股市場交易制度若與整股相同，可能衍生3大問題。根據證交所分析，由於2個市場投資人結構、交易策略及委託價量均有異，交易制度一致，可能在2個市場形成不同價格，加上2個制度相同，卻可分屬不同市場，投資人於下單時可能難以清楚辨識交易所在市場，進而影響交易判斷與決策效率，且亦可能對價格差異產生誤解，進而引發爭議。即便制度設計趨於一致，金管會指出，由於整股與零股市場可屬不同交易系統架構，證券商在系統建置、維運及風控管理上，仍需分別處理2類市場的交易邏輯與流程，增加整體營運成本與系統複雜度，加上盤中零股若開放信用交易等交易工具，可能增加市場槓桿擴張、違紡風險增加，小額投資人承受過高風險。此外，套利及拆單交易行為也可能增加，導致整股與零股市場流動性分散，削弱價格發現功能；證券商作業與系統負擔提升，並可能出現現金股利尾差或券差無法交割等操作困難；低流動性的的在了結或強制回補時可能無法便時成交，進一步增加投資人及證券商風險。不過，金管會表示，隨著零股市場規模持續擴大、投資人參與度顯著提升，市場對於交易便時性與制度公平性之要求亦同步提高。經證交所評估，考量零股交易投資人的公平性，並兼顧投資人風險及券商作業及系統負荷，將先就調整零股市場之委託及交易時間與整股市場相同進行研議，證交所將蒐集相關市場參與者含證證券商、資 訊廠商、上市公司及證券周邊單位，對於盤中零股開盤時間提早至上午9時的意見，預計今年10月底前蒐集完成。若市場參與者可取得共識後，可研擬並審核規章及系統調整方案，並提出相關規章修正草案，預估3個月。另辦理系統修改及投資人宣導，預估6個月，故最快將於明年7月底完成。