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行政院長卓榮泰今（24）日率部會閣員赴立法院總質詢，但藍委翁曉玲今（24）日質詢時表態，她作為法律人最討厭知法、玩法、藐視法律的人，立法院長韓國瑜慈悲為懷願意給行政院機會，但她作為法律人，不接受藐視國會的行政院長，「本席根本不屑與這種尸位素餐、強詞奪理的行政院長對話、詢答」，未來她質詢只會請教專業的各部會部長。藍委翁曉玲今日質詢時只請了經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季上台，不過質詢前，她說要譴責行政院長卓榮泰這兩年荒腔走板的表現。她是法律人，最討厭知法、玩法、藐視法律的人，沒想到卓榮泰就是這樣的人，總統賴清德、卓榮泰違法違憲、罄竹難書，僅傷害台灣民主法治，更讓台灣法治大崩壞，讓全世界看笑話，壞透了。翁曉玲說，卓榮泰提出八次覆議案且屢戰屢敗，創下紀錄，像卓榮泰不斷被立法院打臉卻不動如山、拒絕下台、沒有政治擔當的行政院長，世界絕無僅有，卓榮泰跟賴清德演雙簧霸凌多數民意，做了全世界民主法治國家想都不敢想的事情，就是沒收立法權，拒絕依法行政，全世界除了獨裁國家的閣揆，沒有一個行政立法司法一把抓。翁曉玲批評，卓榮泰囂張跋扈，大言不慚解釋法律是否合憲，可以選擇性遵守法律、選擇性編列預算，囂張跋扈，該提名的不提名，該公布的人事案不公布，如此三位一體的院長，還需要立委、需要大法官嗎？賴清德跟卓榮泰乾脆比照清末皇帝頒佈欽定憲法大綱，頒布「賴定憲法大綱」，上面寫凡法律及預算經三讀通過，但未經「賴皇同意者」不能施行，否則視為無效。翁曉玲說，立法院長韓國瑜好心要化解僵局，但賴清德、卓榮泰有心化解嗎？不斷製造憲政衝突，連最基本守憲守法都做不到，滿腦子對付在野黨、刻薄非綠縣市、選民、激化仇恨情緒，賴政府不可能改邪歸正。翁曉玲直言，韓國瑜慈悲為懷願意給行政院機會，但她身為法律人，不會接受這種踐踏代議民主、藐視國會的行政院長，在卓榮泰完成法律義務、副署法律、編列軍警加給預算、提名NCC委員之前，她根本不屑與這種尸位素餐、強詞奪理的行政院長對話詢答，違法違憲不適任的院長不配上台備詢，「爾後質詢，本席只會請教專業的各部會首長。」