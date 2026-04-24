韓國女團2NE1出身的朴春，曾經好幾度公開示愛演員李敏鎬，今（24）日她又再度大膽表白，在個人IG上分享了一張自拍照，並配文「寫給李敏鎬的信」，還附上一顆紅色愛心。文中她直白寫道：「很想你」，坦言自己就是想裝熟一下，一番言論隨即在社群掀起討論。雖然貼文的中文字內容目前已被刪除、只剩下照片，但告白早已被網友截圖瘋傳。
朴春大膽示愛：想你 坦言想跟李敏鎬裝熟
朴春洋洋灑灑寫道：「你好？我是春。最近過得好嗎？只能用這樣的方式寫信給你，想要和你假裝親近」，更透露自己是看著李敏鎬才得到生活的動力，並隔空為對方打氣：「生活不辛苦嗎？我是看著敏鎬打起精神生活的，敏鎬也加油。」字裡行間充滿了滿滿的愛意。
朴春一年多來狂告白 李敏鎬冷處理：不認識
事實上，朴春對李敏鎬的公開告白已經不是第一次。從2024年9月開始，她就頻繁在IG提及對方，甚至曾將兩人的合照拼在一起稱呼對方為「我老公」，大膽舉動一度引發外界熱議，甚至傳出戀愛傳聞。對此，李敏鎬方面曾於去年2月明確回應：「雙方完全沒有私交，這單純是朴春的粉絲心境」，冷處理烏龍緋聞。
目前朴春因健康因素暫停2NE1的巡演活動，正處於休養期，她上個月突然暴走指控成員DARA吸毒，進而引發不小風波，事後才透過親筆信致歉。如今再度透過IG對李敏鎬喊話，也讓粉絲對她的身心狀態感到相當擔憂。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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事實上，朴春對李敏鎬的公開告白已經不是第一次。從2024年9月開始，她就頻繁在IG提及對方，甚至曾將兩人的合照拼在一起稱呼對方為「我老公」，大膽舉動一度引發外界熱議，甚至傳出戀愛傳聞。對此，李敏鎬方面曾於去年2月明確回應：「雙方完全沒有私交，這單純是朴春的粉絲心境」，冷處理烏龍緋聞。
目前朴春因健康因素暫停2NE1的巡演活動，正處於休養期，她上個月突然暴走指控成員DARA吸毒，進而引發不小風波，事後才透過親筆信致歉。如今再度透過IG對李敏鎬喊話，也讓粉絲對她的身心狀態感到相當擔憂。
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