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夜市、菜市場內衣褲女生會買嗎？好評不間斷超意外

「從小就都在市場買，阿姨都很專業，而且品質也很不錯」、「其實不瞞你說，很多台灣製的內衣品牌都是菜市場跟夜市起家的哦！」、「超推薦夜市這種內衣褲，好穿又便宜，質料也不會太差，我超常買」、「其實真的會欸，而且很多人一試成主顧！」

▲網友好奇有沒有人會在夜市購買內衣褲，結果大票女網友都一致認同好穿大推。（圖/中壢觀光夜市官網）

夜市、菜市場內衣褲都從哪裡來？內衣品牌業者現身揭內幕

「13bra內衣專賣店」就是從旱溪夜市開始販售無鋼圈內衣起家

另外「伊黛爾內衣」Threads小編也現身表示，老闆夫妻當初就是在夜市擺攤慢慢累積客人

▲「伊黛爾內衣」Threads小編也現身表示，老闆夫妻當初就是在夜市擺攤慢慢累積客人，做到現在有自己的設計款，並且開出多間街邊店門市。（圖/Google評價）

夜市賣內衣褲爆年營收3000萬！6年買進2棟透天別墅

一年營業額高達近3000萬，賣了6年從原本的負債80萬現在擁有一棟透天店面，3房兩廳2間；一棟社區透天別墅

月營業額也可以達到近百萬的水準，淨利也可以達到20萬以上。

▲夜市的服飾店總是也販售許多款式的衣物，但通常價格都會比專櫃、街邊店更為便宜。（圖/爆廢公社）

你是否曾經在夜市、菜市場買過貼身衣物？近日有民眾逛夜市時，看到有攤商在販售女生內衣、內褲、睡衣等商品，好奇是不是真的會有女生在夜市買這種貼身衣物，貼文引起廣大迴響，不僅有不少女生都推薦品質穿過回不去，更有認識攤商的人透露，年營收破3000萬，經營6年已經賺到2棟透天別墅。有網友在社群平台「Threads」貼文指出：「真的會有女生在夜市買內衣褲嗎？」只見貼出的照片，夜市中有攤販正在販售內衣褲、睡衣等貼身衣物，其中一區的內衣一件只要100元、內褲3件100元，遠比百貨公司專櫃品牌、街邊店都還要便宜許多。貼文曝光後，不少女生網友好評不斷：、「從小穿到大，後來甚至有些牌子還有開到街邊店、網路商城，後來才知道從菜市場跟夜市起家賣的。」而在該留言串當中，有許多內衣業者也出面透露，自家的品牌就是在這種菜市場、夜市集合攤商擺攤起家，像是，現在自己也有在台中一中街開設旗艦店，不少老顧客都驚覺自己在夜市買過他們家的內衣。，做到現在有自己的設計款，就是一直想讓女生用甜甜的價格，也能穿到舒服又有質感的內衣，現在已經有台中店、雲林北港店，5月台南店還會開幕。除了有內衣業者現身說法、女網友大力推薦品質外，也有認識攤販的民眾表示「一個朋友夫妻倆在夜市、菜市場賣內衣褲，，35歲過著退休人生只剩經營著一家店面與網路賣場了，真的不要小看夜市跟菜市場的潛力」。而這些並不無可能，《NOWNEWS》記者有友人在台中菜市場、夜市擺攤賣服飾，陳先生透露，夜市以及菜市場會買服飾、內衣褲的顧客，本身都是在地人相對居多，就是要透過社交去拉攏客人，看攤販如何經營，讓顧客一再願意找你回購，其實有很多夜市跟菜市場攤販衣服質料一點都不輸給專櫃，價格上甚至可以壓更低，顧客群其實也非常多的！