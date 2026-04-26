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▲約翰卡拉辛斯基（左）曾透露，看到艾蜜莉布朗（右）的的第一眼，就覺得她是對的人。（圖／翻攝自美聯社）

好萊塢電影《穿著PRADA的惡魔2》即將於4月29日全台上映，讓全球粉絲都非常期待。而其中，女主角之一的艾蜜莉布朗，竟還是因為這部電影，跟導演老公約翰卡拉辛斯基默默牽起了緣分。據悉，約翰看了《穿著PRADA的惡魔》75次，而兩人某次在餐廳經共同朋友介紹後認識，約翰一看到艾蜜莉，就覺得是對的人，最後也修成正果，這段迷弟變老公的故事，也成為一段佳話。夫妻倆還在2018年合作電影《噤界》，約翰自編自導自演，還出演艾蜜莉老公，夫妻共同出現在大螢幕，也是一段佳話。艾蜜莉布朗在2006年因出演《穿著PRADA的惡魔》走紅，優秀演技奠定了她如今好萊塢一線演員的地位。但其實，這部片除了讓艾蜜莉收獲事業成就外，竟還默默牽起了與老公約翰卡拉辛斯基的緣分。約翰是一位好萊塢導演，也是一名愛情喜劇愛好者，還曾把《穿著PRADA的惡魔》看了75遍。而兩人真正結下緣分，是某次在餐廳經朋友介紹後相識。約翰曾在脫口秀《艾倫秀》中透露，自己第一眼看到艾蜜莉，就知道她是對的人。約翰表示自己當時沒有想要談戀愛，但一看到艾蜜莉，就不自覺地開始緊張，想著：「天啊，我要愛上她了。」還霸氣的直接握上女神的手告白：「我喜歡妳。」約翰也笑說妻子可能就是被自己的笨拙吸引。而艾蜜莉也曾透露這段初次見面的經歷，笑說老公直接拋棄了自己友人，一直到自己這桌聊天，「他也不吃東西，就站在那裡逗我笑。」初次見面後，艾蜜莉與約翰也自然的迎來首次約會，第一次約會是一起在約翰家吃披薩、第一次一起看的電影是《大白鯊》，據悉他們這部電影看了9次。兩人也曾一起在紐約街頭約會，享受平凡人的幸福。而在交往差不多1年後，艾蜜莉與約翰訂婚，並於隔年、2010年舉辦非公開的小型婚禮，約翰正式從迷弟身分被扶正，升級為夫妻的他們也陸續誕下兩名女兒。婚後艾蜜莉依然非常忙碌，持續活躍在多部大製作電影中，而約翰為了確保每周都能跟妻子見面，還經常當空中飛人，跟妻子愛相隨。演員與導演的搭配，也讓他們在2018年迎來首度合作，艾蜜莉看了《噤界》劇本後，主動暗示約翰想要出演他自編自導的電影《噤界》系列。這也讓一直認為自己配不上艾蜜莉的約翰感到非常激動，「這是我職業生涯中最偉大的時刻。」並馬上一口答應。約翰還出演了艾蜜莉老公一角，看起來私心滿滿。由於很多情侶或夫妻在合作後，都會出現紛爭，但艾蜜莉與約翰卻因為合作，而關係變得更加密切。約翰表示能在第一排看到妻子表演，是自己的榮幸，大讚艾蜜莉的專業。而艾蜜莉也以這部作品，首度拿下演員工會獎（SAG）的影后寶座，並在台上感謝丈夫，「和你經歷的一切，都完全紮根在我心裡。」兩人一路走來的超甜愛情故事，也成為眾人稱羨的一段佳話。