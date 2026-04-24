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▲南韓YTR正妹李瑩珠（如圖）宣布正式進軍歌壇，推出新歌〈想念的時差〉，唱出她想家的心情。（圖／LEXX原質娛樂提供）

在台北、台中經營韓式霧眉事業有成的南韓YTR正妹李瑩珠，過去因吃地獄麻辣乾麵爆紅，成為YouTube創作者，今（24）日正式宣布進軍歌壇，推出首支華流單曲〈想念的時差〉，在台深耕9年的她，把9年的台漂心路歷程唱成歌，現在的她很接地氣，自爆累了就靠台式髒話紓解壓力。定居台灣9年，李瑩珠笑稱自己早已被同化，台味指數高達87分。她表示，韓國社會氣氛較為壓抑，但在台灣卻能活得很隨性，想幹嘛就幹嘛。她更自爆，為了抒發心情，已經學會了幾句道地的台式髒話。回想起剛抵台的自己，她大呼後悔當初太認真學業，笑說：「應該早點交台灣朋友、學台語，用最快速度融入這裡。」李瑩珠最初因大學交換學生與台北結緣，沒想到一待就是9年。擁有國際美容證照的她，創業之路相當順遂，目前在台北與台中皆設有韓式霧眉店面。儘管事業有成，身為家中小女兒的她，背後仍有著淡淡的哀愁。她表示，父母至今仍不太支持她隻身在異鄉闖蕩，常對她說累了就回家，而這首新歌〈想念的時差〉，正是寫給那些錯過的家人時光。在拍攝〈想念的時差〉MV時，李瑩珠看著對戲老奶奶演員落寞的眼神，瞬間想到遠在韓國、慢慢老去的父母，當場在鏡頭前大哭失聲，情緒真實到讓導演大讚，甚至還加碼要求再哭一次。李瑩珠從4歲起就對著鏡子唱歌跳舞，在加盟音樂品牌「LEXX原質娛樂」後，她終於正式以歌手身分出道。除了這首由金曲製造機陳又齊聯手打造的新單曲，李瑩珠也預告，目前正積極籌備個人的首張迷你專輯，預計今年發行，把她在台灣9年的人生，完整地唱給大家聽。